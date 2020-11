OnePlus 9 et 9 Pro : les noms de code se dévoilent

Après une année bien remplie marquée par l'arrivée d'une nouvelle série Nord en plus des smartphones de référence OnePlus 8, le fabricant prépare d'autant plus activement la suite qu'elle pourrait être dévoilée assez vite, dès le mois de mars 2021.

Deux smartphones OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro devraient prendre le relais de la série OnePlus 8 et l'on connaît déjà le nom de code de l'un d'entre eux : Lemonade. Désormais, ce sont les numéros de référence des deux modèles qui se dévoilent et vont permettre de les traquer dans les documents de certification et d'en découvrir les caractéristiques.

OnePlus 8T

Le OnePlus 9 sera donc le modèle LE2110 tandis que le OnePlus 9 Pro comprend plusieurs variantes : LE2117, LE2119 et LE2120. TechDroider a même découvert une troisième référence, LE2127, qui reste mystérieuse et pourrait correspondre à un troisième modèle, comme le laissent entendre certaines rumeurs, ou un smartphone différent.

Les caractéristiques supposées font état d'un SoC Snapdragon 875 et d'un affichage AMOLED poinçonné, mais aussi d'un possible rafraîchissement d'écran 144 Hz (au moins pour certains modèles).

Et si le OnePlus 8T a initié la Warp Charge 65 mais a fait l'impasse sur la charge sans fil, les modèles OnePlus 9 profiteraient, en plus de la charge rapide 65W, d'une charge sans fil 40W. Mais tout ceci reste à confirmer.