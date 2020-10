OnePlus 9 : la série de smartphones annoncée dès le mois de mars ?

Le fabricant OnePlus est tout juste en train de lancer son smartphone OnePlus 8T qu'il est déjà question de la génération suivante. Le nom de code de la série OnePlus 9 a déjà commencé à se dévoiler et c'est désormais sa fenêtre de lancement qui se précise.

Selon le site Android Central, la nouvelle famille de smartphones serait annoncée dès le mois de mars 2021, au lieu d'avril pour la série OnePlus 8 et un peu plus tard (mai / juin) pour les générations précédentes.

OnePlus 8T

La source évoque un lancement possible vers mi-mars avec la volonté d'être présent sur le marché assez tôt dans l'année. On a pu voir une rumeur similaire pour le Galaxy S21 / S30 de Samsung qui serait annoncé dès le mois de janvier 2021 alors que les fabricants chinois ciblent désormais le début d'année pour être les premiers à annoncer des smartphones avec les SoC les plus récents de Qualcomm annoncés lors du Snapdragon Tech Summit de décembre.

Rien n'est encore connu du OnePlus 9 mais on peut logiquement s'attendre à la présence d'un SoC Snapdragon 875, OnePlus étant un partenaire de longue date de Qualcomm.

La charge rapide Warp Charge 65 du OnePlus 8T devrait se retrouver dans le prochain modèle (avec un retour de la charge sans fil ?), de même qu'un rafraîchissement d'écran élevé, de 90 à 120 Hz.

On attend aussi OnePlus sur le terrain du milieu de gamme avec une extension de la série OnePlus Nord à destination des Etats-Unis, marché sur lequel le fabricant veut se développer.