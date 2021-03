OnePlus 9 et 9 Pro : les smartphones déjà montrés sous toutes les coutures

En matière de teasing avant la conférence officielle du 23 mars, OnePlus n'y va pas de main morte et révèle avant l'heure le design de ses deux prochains smartphones, OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro.

Après avoir déjà officialisé son partenariat avec Hasselblad qui va lui permettre de monter en qualité en matière de photo mobile, le fabricant contrecarre les fuites en dévoilant directement l'aspect des deux modèles.

On trouvera donc deux grands capteurs et un plus petit pour le OnePlus 9 et deux gros capteurs accompagnés de deux plus petits et de quelques fioritures en plus pour le OnePlus 9 Pro, les deux modèles affichant nettement le logo Hasselblad.

OnePlus 9 Pro en coloris Morning Mist

Le fabricant ne dit pas encore tout des caractéristiques mais confirme la présence d'un poinçon en angle pour le capteur photo avant et met en avant certains coloris, dont la teinte Morning Mist que l'on retrouvera au moins sur le OnePlus 9 Pro.

La disposition des touches est la même que sur la génération précédente, avec à gauche les touches de volume et à droite le bouton d'alimentation et le slider de notification au-dessus.

Pour le OnePlus 9 Pro, les rendus confirment également l'écran légèrement incurvé sur les tranches, tandis que celui du OnePlus 9 devrait rester plan.