Le OnePlus 9 déjà repéré en benchmark !

Le prochain smartphone de référence de OnePlus continue de faire parler de lui et se montre même déjà dans un benchmark confirmant la présence d'un SoC Snapdragon haut de gamme.

Les lancements des OnePlus 8T et OnePlus Nord N10 5G et N100 à peine réalisés, les informations se multiplient concernant les smartphones de référence de l'an prochain : OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro.

Les numéros de référence ont été dévoilés, ce qui permet désormais de les traquer dans les outils de benchmarks et les organismes de certification et cela ne s'est pas fait attendre avec la découverte d'un benchmark d'un smartphone immatriculé LE2117 qui correspond au OnePlus 9 (et LE2119 / LE 2120 pour le OnePlus 9 Pro).

Découvert par MSPowerUser, un passage par Geekbench fournit des résultats de 1122 points en test single core et 2733 points en test multicore. Ces résultats sont obtenus avec un SoC Snapdragon 875 qui confirme au passage une configuration octocore.

Si la première valeur marque une progression par rapport aux résultats habituellement obtenus avec le SoC Snapdragon 865, la seconde est assez faible et sera sans doute bien plus élevée dans la version finale.

Le passage du OnePlus 9 sur Geekbench s'est fait sur une plate-forme avec 8 Go de RAM et sous Android 11. Selon les rumeurs, Les prochains smartphones de référence de OnePlus seraient lancés plus tôt cette année, au début du printemps.