OnePlus 9 : le deuxième smartphone premium siglé Hasselblad est disponible

C'est le grand jour pour le smartphone OnePlus 9 qui, comme son cousin le OnePlus 9 Pro, profite d'une partie photo à laquelle a participé la marque Hasselblad spécialisée dans la photographie de qualité.

Plus sage que son grand frère 9 Pro, le nouveau modèle n'en offre pas moins une belle fiche technique avec un affichage AMOLED plan FHD+ en 120 Hz et un SoC Snapdragon 888 lui apportant de solides performances.

Le smartphone se dote d'un triple capteur photo avec module principal de 48 megapixels et ultra grand angle 50 megapixels avec lentille freeform, le tout épaulé par un capteur monochrome 2 megapixels pour apporter du détail aux clichés traités en photographie computationnelle.

On trouvera également une compatibilité 5G avancée grâce au modem Snapdragon X60 et les connectivités sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5.2. L'ensemble fonctionne avec Android 11 et la surcouche OxygenOS 11.

Le smartphone dispose également d'une batterie de 4500 mAh qui profitera d'une charge rapide filaire de 65W et sans fil Qi 15W.

Avec cet ensemble, obtient-on un bon smartphone ? Vous pouvez obtenir des éléments de réponse dans notre test du OnePlus 9 tout frais pondu.

Le OnePlus 9 est disponible en deux configurations :

8 Go / 128 Go au prix de 719 €

12 Go / 256 Go au prix de 819 €

Le OnePlus 9 est disponible sur le site de OnePlus, chez Fnac / Darty et sur Amazon.fr.