Test OnePlus 9 : le smartphone haut de gamme équilibré

Si le OnePlus 9 Pro accumule les technologies avancées, le OnePlus 9 joue la carte de l'équilibre avec une belle fiche technique et des composants plus standards, mais efficaces et cohérents pour se placer à un niveau de prix plus bas. Le smartphone profite cette année comme son grand frère du partenariat avec Hasselblad pour améliorer sa partie photo tout en offrant toujours un SoC haut de gamme et le confort de la surcouche OxygenOS 11.

Le haut de gamme équilibré

Si le OnePlus 9 Pro que nous avons testé concentre le maximum des innovations dans la nouvelle série, le OnePlus 9 a aussi des choses à dire et profite aussi de la nouvelle alliance avec le spécialiste Hasselblad pour améliorer la qualité des clichés.

Le OnePlus 9 emprunte beaucoup de sa fiche technique au modèle Pro mais suit son propre chemin avec par exemple un écran AMOLED vraiment plan et un bloc photo ramené à deux capteurs principaux, tout en conservant les bases de la collaboration avec Hasselblad, le puissant processeur mobile ou la charge rapide 65W.

L’esprit reste le même, avec un design épuré autour d’un écran poinçonné encadré d’un châssis qui n’est plus en aluminium comme sur le Pro mais en polymère et effet métallisation, permettant au passage de se dispenser des lignes d’antennes indispensables chez son grand frère.

On retrouve dans la boîte l’épais chargeur OnePlus qui permet la charge rapide et assure une charge Power Delivery de 45W.

Caractéristiques du OnePlus 9

8,7 mm pour 192 g

Android 11 avec surcouche OxygenOS 11

Affichage 6,55 pouces FHD+ AMOLED 120 Hz, support sRGB / Display P3

SoC Snapdragon 888 octocore et modem 5G Snapdragon X60

8 ou 12 Go RAM LPDDR5 / 128 ou 256 Go stockage UFS 3.1 (sans extension)

Lecteur d'empreintes sous l'écran

Poinçon en angle pour capteur photo avant 16 megapixels

Triple photo arrière :

- Principal 48 MP Sony IMX689 avec lentille 7P, EIS, F/1,8

- Ultra grand angle 50 MP Sony IMX766 avec lentille freeform, F/2,2

- Monochrome 2 MP

Enregistrement vidéo en 8K / 30 fps, 4K 30 / 60 / 120 fps et Super Slow Motion, Time Lapse

WiFi 6 / Bluetooth 5.2 / NFC / GPS / Glonass / Galileo / Baidou / A-GPS

Batterie 4500 mAh dual cell avec Warp Charge 65T filaire / Sans fil 15 W

USB-C et chariot Dual SIM 5G

Compatible 2G à 5G

Prix de référence en France : 8 Go / 128 Go à 719 €, 12 Go / 256 Go à 819 €

Vous pourrez l'acheter dès aujourd'hui sur le site officiel de OnePlus, ou bien encore sur Amazon, Darty et Fnac aux prix officiels de 719 € (version 8 Go + 128 Go) et 819 € (version 12 Go + 256 Go). A noter que des écouteurs OnePlus Type C ou OnePlus Buds Z sont offerts pour tout achat sur le site de OnePlus.

Un design toujours épuré

Si le OnePlus 9 fait le choix d’une dalle complètement plane, il propose l’écran Fluid Display AMOLED avec poinçon que l’on trouvait déjà sur le OnePlus 8T, avec le même rafraîchissement 120 Hz fixe.

Pas de LTPO et de rafraîchissement adaptatif ici, mais cela n’empêche pas la dalle de récolter un A+ chez DisplayMate. L’écran de 6,55 pouces offre une résolution FHD+ et une luminosité maximale de 1100 nits, avec certification HDR10+ et toujours plus de 8000 niveaux de réglage de luminosité et une fonction Comfort Tone qui adapte la température de couleur à l’environnement.

Le poinçon pour le capteur photo avant 16 megapixels est en angle et l’écran présente une protection d’écran posée en usine. On retrouve l’effort de OnePlus sur la calibration des couleurs et la fluidité de l’interface, donnant une belle impression dès les premières minutes passées avec le smartphone.

Le OnePlus 9 garde un style minimaliste avec les touches de volume d’un côté et le bouton d’alimentation de l’autre, sans oublier le slider de notification habituel. A la base, le port USB-C est accompagné d’une trappe dual SIM d’un côté et de la grille de haut-parleur de l’autre, et c’est tout.

Pas de port pour carte microSD, pas de prise jack 3,5 mm ni de fonctions ou capteurs annexes, on ne se disperse pas chez OnePlus, quitte à risquer de créer un manque.

Le dos du modèle testé profite du coloris Winter Mist avec le même effet glossy et l’effet miroir à la base et légère condensation au sommet qu’on a pu découvrir précédemment sur le OnePlus 9 Pro.

Cette version attire rapidement les traces de doigt, mais OnePlus propose deux autres coloris avec finition mate (Arctic Sky et Astral Black) et tout dépendra de l’usage ou non d’une coque ou d’un étui.

Le bloc photo est similaire à celui du OnePlus 9 Pro, le téléobjectif en moins, mais le logo Hasselblad toujours bien visible.

Avec 192 g et 8,7 mm d’épaisseur tout en profitant d’un écran au ratio 20,1:9 étiré, la prise en main est bien équilibrée et aidée par des tranches délicatement arrondies. Si la dalle est de bonne taille, l’écran plan limitera les activations tactiles erronées quand il s’agira d’aller chercher le bouton à l’autre bout de l’affichage.

Performances et OxygenOS 11

Comme le modèle Pro, le OnePlus 9 ne lésine pas sur la plate-forme matérielle en optant pour un SoC Snapdragon 888 mais aussi en proposant de la RAM LPDDR5 et du stockage UFS 3.1, garanties d’une excellente réactivité dans tous les compartiments (lancement d’application, sauvegarde de fichiers volumineux…).

Le OnePlus 9 pourra faire tourner toutes les applications et jeux du Google Play Store sans limitations ou bridages et pourra donc servir de smartphone gaming. On retrouve un Game Mode venant optimiser les paramètres du smartphone pour une expérience ludique optimale.

Le smartphone montre ses muscles sur tous les grands benchmarks et affiche des résultats sensiblement similaires à ceux du OnePlus 9 Pro sur Geekbench, AnTuTu ou 3DMark.

En usage intensif, une petite chauffe peut se manifester sur la partie supérieure de la coque, à proximité du bloc photo, mais rien qui ne soit gênant ou désagréable.

Le OnePlus 9 est livré avec Android 11 et la surcouche OxygenOS 11 avec une interface épurée et de riches possibilités de personnalisation, dont celle de l’Ambient Display et avec des effets qui avaient été annoncés au lancement du OnePlus 8T.

OxygenOS comprend aussi différents modes spécifiques : Mode Zen et Mode Lecture qui apportent leur lot de commodités pour se déconnecter temporairement ou s’adonner à la lecture numérique dans de bonnes conditions.

OnePlus a ajouté un nouveau mode Turbo Boost 3.0 avec utilisation de RAM virtuelle (à partir du stockage) pour permettre de laisser encore plus d’applications ouvertes et éviter une gestion trop abrupte de la mémoire. C’est pratique, c’est fluide et l’ensemble n’a jamais été pris en défaut durant le temps du test.

Le OnePlus 9 embarque une batterie 4500 mAh dual cell avec une charge rapide filaire Warp Charge 65T et une charge sans fil de 15W, la technologie Warp Charge 50 Wireless restant l’apanage du OnePlus 9 Pro.

Cela permet tout de même de charger complètement le smartphone de 0 à 100% en une petite demi-heure et de voir venir avec plus d’une journée d’autonomie en usage courant.

Le triple capteur photo

Le smartphone OnePlus 9 propose à l'avant un capteur photo de 16 megapixels logé dans un poinçon et à l'arrière un triple capteur photo profitant dès à présent du partenariat avec Hasselblad.

A la différence du OnePlus 9 Pro qui exploite un module grand angle principal optimisé, on est ici face à un capteur standard Sony IMX689 de 48 megapixels avec ouverture f/1,8, stabilisation EIS et lentille avec 7 éléments.

Le capteur ultra grand angle Sony IMX766 de 50 megapixels est similaire à celui du OnePlus 9 Pro avec sa lentille freeform limitant les déformations aux marges de l'image, une ouverture f/2,2 et une lentille 7P.

Le tout se complète d'un module 2 megapixels monochrome dont l'absence de filtre couleur apportera du détail aux clichés. Avec cet ensemble, le OnePlus 9 propose un simple zoom x2 sans perte et une capacité de zoom numérique allant jusqu'à x10.

On retrouve de nombreux modes pour optimiser les clichés, portraits, photos d'animaux, panoramas et un mode Nuit pour les clichés en basse luminosité. Pour les puristes, un mode Pro retravaillé avec Hasselblad est présent, avec les petites fioritures vues sur le OnePlus Pro : déclencheur orange, bruit spécifique et watermark OnePlus x Hasselblad.

Le groupe photo permet en outre de réaliser de la vidéo en 4K à 30 ou 60 fps et de la vidéo en 8K 30 fps avec stabilisation, sans compter du slow motion jusqu'en 1080p 240 fps et du Time Lapse jusqu'en 4K 30 fps.

Ultra grand-angle

Grand angle

Zoom x10 (max)

Avec de belles conditions de luminosité, les photos offrent un très bon rendu, lumineux, mais respectueux des ombres et détaillé. Il y a de quoi faire de belles images, portraits comme paysages, en mode automatique ou bien réglant soi-même les paramètres.

L'ultra grand-angle, similaire à celui du OnePlus 9 Pro, offre les mêmes résultats avec sa lentille freeform limitant les déformations aux marges, permettant d'obtenir des bâtiments dans leur ensemble.

Le zoom x2 apporte peu et le zoom x10 max conviendra pour un visionnage sur écran mobile, mais ne fera pas illusion au-delà tant les traitements sont agressifs.

On notera la bonne tenue du mode macro qui permettra de réaliser des clichés colorés et plutôt précis.

En mode nuit, le OnePlus 9 se défend relativement bien et l'on obtient des clichés dont la précision dépendra de l'illumination résiduelle. Si un éclairage nocturne dans la scène apportera de la matière à la photo, le capteur, un peu moins apte à capter les faibles lumières que celui du OnePlus 9 Pro, offrira un rendu un peu plus sombre et brouillon.

Cela restera tout de même meilleur que ce que proposait OnePlus précédemment et l'on appréciera l'effort réalisé sur cette série.

A l'avant, on retrouve les mêmes qualités du capteur à selfie 16 megapixels qui s'en tire plutôt bien pour mettre en valeur les visages même dans des conditions lumineuses difficiles (contre-jour, lumière inégale).

Conclusion

Le smartphone OnePlus 9 offre une nouvelle fois une combinaison certes moins flamboyante que son grand frère en version Pro mais qui mérite de s'y intéresser par ses qualités générales.

Préférant l'écran OLED plan à l'incurvé, même s'il ne profite pas du LTPO, conservant le puissant SoC Snapdragon 888 et ses fonctions avancées (5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, gaming...) et toujours doté d'une charge rapide 65W, l'appareil mobile a du répondant.

La partie photo profite du savoir-faire de Hasselblad et offre un bon équilibre pour les situations du quotidien en faisant l'impasse sur la partie zoom, mais en profitant du même ultra grand-angle que le OnePlus 9 Pro.

Le capteur principal ne sera pas aussi bon que celui du 9 Pro en basse lumière, mais le résultat restera appréciable, avec toujours la possibilité de filmer en 4K et même 8K avec stabilisation.

L'autonomie du OnePlus 9 est plutôt convaincante et la charge 65W, associée à la double batterie, permet d'assurer très vite une charge suffisante pour la journée. Il faudra être plus patient dans le cas de la charge sans fil.

Certes, on pourra toujours critiquer l'absence d'extension de stockage ou de prise jack 3,5 mm, ou encore l'absence de certification d'étanchéité, mais à 719 € en version 8 / 128 Go ou 819 € en 12 / 256 Go, le OnePlus 9 avec sa surcouche OxygenOS 11 reste un smartphone très agréable à utiliser qu'on ne peut que recommander.

