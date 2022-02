OnePlus Nord CE 2 5G : le smartphone de retour sur l'essentiel

La gamme Nord a été plutôt bien accueillie par le public depuis son lancement en 2020 et elle s'est enrichie l'an dernier d'un modèle Nord CE (CE pour Core Edition) voulant se concentrer sur les fonctions principales grâce à une fiche technique resserrée qui permet ainsi de rester sur un tarif attractif.

Le OnePlus Nord CE 2 5G (nous l'avons testé ici) reprend cet esprit en mettant sa fiche technique au goût du jour avec un design affiné, allégé et plus affirmé avec sa coque aux effets translucides et au bloc photo fusionné.

Avec 7,88 mm d'épaisseur et un poids de seulement 173 g, c'est un modèle plutôt léger par rapport à la concurrence, ce qui ne l'empêche pas d'embarquer un affichage plan 6,43 pouces AMOLED FHD+ avec un rafraîchissement d'écran 90 Hz.

On retrouve une dalle Fluid AMOLED avec support du HDR10+ et des espaces colorimétriques DCI-P3 et sRGB. Un capteur photo avant est présent en poinçon tandis que le lecteur d'empreintes est logé sous l'écran.

Le OnePlus Nord CE 2 5G bascule sur un SoC Dimensity 900 de MediaTek (gravure 6 nm) avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible par carte mémoire. La batterie dual cell de 4500 mAh profite pour sa part d'une charge filaire rapide SuperVOOC rehaussée à 65W, contre 33W pour son prédécesseur.

A l'arrière, la configuration du bloc photo est similaire à ce qui était proposée précédemment avec un module principal de 64 megapixels, un ultra grand angle de 8 megapixels et un capteur macro 2 megapixels.

Cette configuration est portée par Android 11 et la surcouche OxygenOS 11. Pour passer à Android 12, il faudra patienter jusqu'au second semestre.

Les précommandes du OnePlus Nord CE 2 5G débuteront le 3 mars avec un tarif à partir de 369 €. Le smartphone sera commercialisé à partir du 10 mars sur le site OnePlus.com, sur Amazon et chez Fnac / Darty.