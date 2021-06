OnePlus Nord 2 : le design du smartphone en fuite

Après le OnePlus Nord CE 5G, c'est le OnePlus Nord 2 qui se prépare à être dévoilé. Selon les rumeurs, la fenêtre de lancement serait pour le mois de juillet et il pourrait être le premier de la marque à embarquer un SoC Dimensity 1200 de MediaTek.

Le leaker OnLeaks diffuse avec 91Mobiles des rendus du OnePlus Nord 2 en venant confirmer certains points. Le design serait largement dérivé de la série OnePlus 9 avec un écran plan doté d'un poinçon (au lieu d'un double poinçon sur le OnePlus Nord) et un bloc photo marqué de deux grands capteurs photo et d'un plus petit module, avec un flash LED.

Le smartphone comprend les touches de volume sur la tranche gauche et un bouton d'alimentation ainsi que le slider de notification (absent sur le OnePlus Nord CE) sur la tranche droite.

Le chariot SIM est placé sur la tranche inférieure, à côté du port USB-C et le smartphone mesurerait 8,1 mm d'épaisseur. Pour le reste, les attentes sont les mêmes en matière de fiche technique : écran 6,43 pouces FHD+ AMOLED avec rafraîchissement de 90 Hz et poinçon pour capteur 32 megapixels.

Le OnePlus Nord 2 embarquerait un SoC Dimensity 1200 avec 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, avec une batterie de 4500 mAh et une charge d'au moins 30W (peut-être 65W).

Le bloc photo comprendrait un module principal de 50 megapixels, un capteur 8 megapixels ultra grand angle et un capteur 2 megapixels. Le smartphone tournera sous Android 11 avec interface OxygenOS et sera donc toujours compatible 5G.