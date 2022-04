OnePlus Nord CE 2 Lite : voici à quoi il ressemblera

Le fabricant OnePlus aurait plusieurs smartphones Nord à présenter en milieu de gamme cette année. On a déjà croisé le OnePlus Nord CE 2 en début d'année et ce dernier pourrait bientôt être suivi d'un OnePlus Nord CE 2 Lite dont les caractéristiques se précisent peu à peu en amont de sa présentation officielle.

Le leaker Yogesh Brar diffuse dans un tweet le design et les principales caractéristiques du futur smartphone. Il évoque ainsi un grand affichage 6,58 pouces FHD+ avec rafraîchissement 120 Hz mais qui conserverait une dalle LCD au lieu de l'OLED du Nord CE 2.

L'écran disposera d'un poinçon en angle pour le capteur photo à selfies de 16 megapixels.

Le OnePlus Nord CE 2 Lite exploiterait un SoC Snapdragon 695 avec 6 à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et embarquerait une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide maintenue à 33W.

A l'arrière, un grand bloc photo logera trois capteurs : un module principal de 64 megapixels et deux capteurs de 2 megapixels, l'un pour la macro et l'autre pour les données de profondeur. Le smartphone se passerait donc du traditionnel ultra grand angle.

Le OnePlus Nord CE 2 Lite restera au lancement avec Android 11 et la surcouche OxygenOS.