OnePlus Nord 2T : un smartphone au bloc photo atypique

La marque OnePlus a déjà présenté le OnePlus Nord CE 2 5G mais d'autres modèles devraient suivre dans cette série de milieu de gamme. Parmi eux, le OnePlus Nord 2T continue de susciter la curiosité...et plus encore avec le rendu qui d'être diffusé.

Le site 91Mobiles propose une image montrant le dos du smartphone avec un bloc photo une peu curieux composé d'un grand capteur photo supérieur et de deux capteurs de petite taille et positionnés de façon non symétrique dans un second ensemble, tandis que l'on retrouve deux LED pour le flash sur le côté.

Il n'est pas précisé s'il s'agit d'un rendu obtenu de façon indépendante ou d'un enjolivement d'un schéma diffusé il y a quelques jours par un leaker. Le dos se précise tout de même avec un finition texturée rappelant la finition "sandstone" (grès) des premiers OnePlus il y a une dizaine d'années.

L'avant, qui n'est pas montré, devrait reprendre le style classique d'un écran plan avec un poinçon pour le capteur photo avant, supposé de 32 megapixels. Si les rumeurs disent vrai, le OnePlus Nord 2T embarquera le nouveau SoC Dimensity 1300 que MediaTek a annoncé durant le salon MWC 2022 de Barcelone il y a quelques jours et proposera un affichage 6,43 pouces FHD+ AMOLED avec rafraîchissement 90 Hz.

Il sera doté d'une batterie de 4500 mAh avec charge rapide filaire 80W SuperVOOC et la parite photo serait composée d'un module principal de 50 megapixels, d'un ultra grand angle 8 megapixels et d'un capteur 2 megapixels monochrome.

La date de présentation du OnePlus Nord 2T s'établirait sur les mois d'avril ou mai 2022, avec un tarif autour de 450 €.