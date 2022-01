OnePlus Nord 2T : un nouveau smartphone avec Dimensity 1300 et charge rapide 80W ?

Les projets du fabricant OnePlus semblent décidément émerger jour après jour. Le leaker OnLeaks évoque ainsi l'existence d'un smartphone OnePlus Nord 2T qui se situera dans le prolongement du Nord 2 (testé ici-même).

Selon les premières informations, le smartphone proposera un affichage FHD+ (vraisemblablement AMOLED) et sera équipé d'un SoC Dimensity 1300 de MediaTek qui n'a pas encore été annoncé mais qui s'annonce comme une évolution du Dimensity 1200-AI proposé sur le Nord 2, avec 6 à 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

OnePlus Nord 2

L'évolution se fera aussi au niveau de la charge rapide qui passerait à 80W (au lieu de 65W), soit la puissance proposée par le flagship OnePlus 10 Pro, pour une batterie de capacité 4500 mAh.

En revanche, la partie photo resterait globalement la même avec un triple capteur composé d'un module principal grand angle de 50 megapixels, un ultra grand angle 8 megapixels et un capteur monochrome 2 megapixels, tandis que le module photo avant en poinçon serait de 32 megapixels.

Prix et date de lancement ne sont pas encore connus. A voir s'il fera partie d'une annonce dès le mois de février avec le Nord CE 2 5G ou s'il sera dévoilé plus tard.