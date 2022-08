OnePlus Nord 3 : le nouveau milieu de gamme bientôt lancé avec des accessoires Nord

En s'invitant sur le milieu de gamme avec sa gamme Nord, le fabricant OnePlus a connu un succès immédiat qui l'a poussé à dérouler toute une série d'appareils mobiles en-dessous de ses smartphones de référence.

Depuis peu, la dénomination Nord a également servi à proposer des accessoires comme des écouteurs sans fil TWS lancés à un tarif très abordable sans trop sacrifier sur les caractéristiques et offrant ainsi un bon rapport qualité / prix.

OnePlus Nord 2T

Parallèlement, il commence à se murmurer que OnePlus pourrait faire de Nord une marque indépendante, comme Xiaomi le fait avec Redmi et Poco, avec leur identité propre et la capacité de couvrir d'autres segments de marché tout en conservant la marque principale pour le haut de gamme / premium.

Si rien n'est encore confirmé, on ne peut que constater que le fabricant étoffe rapidement la gamme Nord du côté des smartphones comme des accessoires. Le leaker Mukul Sharma affirme ainsi que OnePlus va lancer de nombreux produits Nord sous peu.

Le marché indien, chouchou de OnePlus, sera sans doute le plus concerné et aura quelques exclusivités mais certains appareils seront lancés à l'international.

OnePlus Nord 3

Parmi les attentes, il est donc question du OnePlus Nord 3, smartphone de milieu de gamme qui renouvellera la série après la déclinaison Nord 2T de cet été.

Evoqué plus tôt dans l'année, il devrait proposer un affichage AMOLED 6,7 pouces FHD+ avec rafraîchissement 120 Hz et passer à un SoC Dimensity 8100 avec jusqu'à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage (contre Dimensity 1200-AI pour le Nord 2 et Dimensity 1300 pour le Nord 2T).

Le poinçon pour le capteur photo avant de 16 megapixels serait centré (alors qu'il est habituellement en angle sur les modèles OnePlus) et on a évoqué la présence d'une batterie de 4500 mAh avec charge rapide 150W.

La partie photo devrait s'appuyer sur un capteur photo principal de 50 megapixels Sony IMX766, avec un ultra grand angle 8 megapixels et un module 2 megapixels.

OnePlus Nord Watch

Après une OnePlus Watch, on pourrait bientôt trouver une montre connectée OnePlus Nord Watch lancée en plusieurs designs (boîtier circulaire, carré...) avec cardiofréquencemètre optique pour la mesure du rythme cardiaque et la mesure de SpO2.

Elle sera ici encore une variation allégée de la OnePlus Watch tout en conservant une fiche technique solide pour rester attractive, le tout pour moins de 100 à 150 €.

Accessoires Nord

Le leaker évoque l'arrivée d'autres accessoires. OnePlus pourrait ainsi lancer de nouveaux écouteurs Nord Buds et un premier bracelet connecté Nord Band qui devrait s'inspirer du OnePlus Band (pas commercialisé en Europe).

L'expansion des accessoires irait jusqu'à une balance connectée Nord, sans doute associée à l'application OnePlus Health, et à différents objets connectés exploitant la marque mais non détaillés pour le moment.