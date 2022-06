Test du OnePlus Nord 2T 5G : le smartphone milieu de gamme à l'aise

La gamme Nord connaît un vrai succès et OnePlus surfe sur ces bons résultats pour multiplier les modèles. Voici donc venir le OnePlus Nord 2T 5G, évolution légère du Nord 2 lancé l'été dernier et dont il reprend les grandes lignes avec un même affichage AMOLED, un SoC plus récent, mais de puissance équivalente et une partie photo dont la combinaison de capteurs est similaire.

La continuité

La marque OnePlus a réussi son pari avec le lancement de la gamme Nord qui vise le segment de milieu de gamme, élargissant ses opportunités en proposant des smartphones dans l'espace entre 300 et 500 €.

La série s'est rapidement segmentée en Nord, Nord CE, Nord CE Lite, multipliant les modèles et proposant différentes configurations, toujours avec la surcouche OxygenOS mise en avant.

Plusieurs modèles Nord ont déjà été lancés depuis le début de l'année, signe de la vitalité du segment, et voici maintenant venir le OnePlus Nord 2T 5G, évolution légère du Nord 2 et en attendant un Nord 3 à la différence plus marquée.

Le smartphone reprend les grandes lignes de son prédécesseur, mais intègre la charge rapide 80W inaugurée sur le OnePlus 10 Pro que nous avons testé. On retrouve donc le même chargeur un peu volumineux que l'on avait déjà eu en main avec le flagship.

Caractéristiques du OnePlus Nord 2T 5G

8,2 mm d'épaisseur pour 190 g

Affichage 6,43 pouces FHD+ AMOLED 90 Hz HDR10+

Soc MediaTek Dimensity 1300 octocore / GPU ARM Mali-G77 MC9

8 ou 12 Go RAM / 128 ou 256 Go de stockage

WiFi 6 / Bluetooth 5.2 / NFC

Lecteur d'empreintes optique sous l'écran

Capteur photo avant 32 megapixels avec EIS

Triple capteur photo arrière :

- grand angle 50 megapixels f/1,8 Sony IMX 766 avec OIS

- ultra grand angle 8 megapixels avec EIS (angle vision 120 degrés)

- capteur monochrome 2 megapixels

- grand angle 50 megapixels f/1,8 Sony IMX 766 avec OIS - ultra grand angle 8 megapixels avec EIS (angle vision 120 degrés) - capteur monochrome 2 megapixels Enregistrement vidéo jusqu'en 4K / 30 fps / Slow Motion (1080p jusqu'à 480 ips, 720p jusqu'à 960 ips)

Batterie 4500 mAh dual cell avec charge rapide 80W SuperVOOC

Connectique USB-C / Dual SIM 5G

Compatible 2G à 5G

Prix de référence : 429 € (8 / 128 Go), 499 € (12 / 256 Go)

Design similaire, bloc photo atypique

On ne change pas une équipe qui gagne et, face au succès de la gamme Nord, le fabricant maintient une certaine uniformité de style retrouvée dans les différents modèles de la gamme.

Pour le Nord 2T, le format est donc le même que le Nord 2 avec 8,2 mm d'épaisseur, un poids de 190 g et la face avant qui reste similaire : un affichage plan 6,43 pouces FHD+ AMOLED avec rafraîchissement 90 Hz et poinçon logé en angle pour le capteur photo avant de 16 megapixels.

Le ratio 20:9 ne change pas et l'écran supportant le HDR10+ est protégé par du verre Gorilla Glass 5. L'affichage reste toujours aussi agréable à visionner, avec la possibilité de régler finement la colorimétrie dans les paramètres pour privilégier les contrastes forts ou les teintes naturelles.

Le lecteur d'empreintes est logé sous l'écran et répond correctement aux sollicitations dans la plupart des cas. Sur les tranches, outre le bouton d'alimentation et les touches de volume, le Nord 2T maintient le slider de notification comme pour les flagships de la marque.

La connectique USB-C et le chariot double SIM sont les seuls éléments des tranches, avec les haut-parleurs, et l'on ne trouvera donc ni prise jack 3,5 mm ni port pour carte mémoire. L'étanchéité de la coque reste limitée et l'appareil n'est donc pas protégé contre les immersions.

A l'arrière, le bloc photo reste imposant et se divise toujours en 2 groupes distincts : le premier pour le capteur photo principal et le second pour les deux autres capteurs. On notera la disposition particulière de ces derniers.

Avec une formule qui ne change pas, la prise en main reste appréciée grâce au dos incurvé et à ce toucher soyeux de la coque, sans compter la finition Sandstone rappelant la coque du OnePlus 1, qui souligne le souci du détail. Le smartphone est bien équilibré en main et ne marquera pas les traces de doigts, mais gare aux glissades s'il n'a pas de coque ou d'étui de protection.

Le premier avec Dimensity 1300

Le OnePlus Nord 2 que nous avions testé s'était distingué par son SoC Dimensity 1200-AI, une version personnalisée du Dimensity 1200 pour pousser les performances en intelligence artificielle.

Le OnePlus Nord 2T 5G opte pour sa part pour le SoC Dimensity 1300 de MediaTek offrant une configuration CPU octocore 1+3+4 qui pousse l'un des coeurs ARM Cortex-A78 à 3 GHz, laisse trois coeurs ARM Cortex-A78 en fréquence standard et comprend 4 vénérables coeurs économiques ARM Cortex-A55, tandis que la partie GPU passe par un ARM Mali-G77.

C'est une combinaison adaptée au milieu de gamme en offrant un bon mix entre performances moyennes et consommation d'énergie modérée, tout en offrant une compatibilité 5G (sub-6 GHz).

Concrètement, la différence de performances avec le Dimensity 1200 n'est pas flagrante et montre le SoC même en retrait sur certains indicateurs. Cela n'empêche pas le smartphone de se montrer très à l'aise au quotidien et d'offrir une fluidité sans faille.

La plupart des jeux mobiles tournent sans difficulté et l'autonomie reste correcte (un peu plus d'une journée de fonctionnement en usage mixte). L'apport de la charge rapide 80W est bienvenu et permet une charge complète en à peine plus de 30 minutes, avec une chauffe finale très modérée.

Le OnePlus Nord 2T tourne sous Android 12 avec surcouche OxygenOS 12, déjà croisée sur le OnePlus 10 Pro. On retrouve l'interface épurée et les nombreuses possibilités de personnalisation offertes dans les paramètres.

OxygenOS propose plusieurs modes (Zen, Jeu...) et un mode Shelf accessible depuis un glissé du doigt à partir de l'angle supérieur droit, rassemblant les applications et contacts les plus utilisés et des informations utiles.

C'est rapide et fluide, avec peu d'applications pré-installées et un grand nombre de réglages pour adapter le smartphone à son style ou ses envies. On trouvera également de quoi mettre en place un écran Always On avec les désormais classiques affichages Insights qui donnent une idée de l'activité quotidienne et du nombre de déverrouillages de l'écran, et Canvas pour créer un dessin à partir d'une photo.

A noter qu'il est possible d'afficher l'écran Always On de façon temporaire (il disparaît après quelques secondes) ou permanente sur l'écran de veille, ce qui n'est pas toujours proposé sur d'autres surcouches.

Une partie photo dominée par le Sony IMX766

Pour la partie photo, le OnePlus Nord 2T reprend la même composition et les capteurs du Nord 2 : un module principal Sony IMX766 de 50 megapixels avec ouverture f/1,9 qui fera l'essentiel du boulot et reste épaulé par un ultra grand-angle de 8 megapixels et un capteur monochrome de 2 megapixels.

Il n'y a donc pas de module dédié au zoom et le smartphone proposera un zoom sans perte x2 utilisant le capteur principal, tandis que le zoom numérique ira jusqu'à x10, avec un fort lissage à l'arrivée.

Les photos prises avec une bonne luminosité offrent un beau rendu, de même que les clichés en lumière plus faible, avec des détails préservés. En revanche, le post-traitement est assez visible et les contours d'objet sont parfois très marqués, ce qui peut leur faire perdre en naturel.

Le point positif est que cela reste très propre sur une large plage d'utilisation, avec du détail, de la couleur et du contraste.

OnePlus Nord 2T : photo sans mode nuit

OnePlus Nord 2T : photo avec mode nuit

Les clichés en mode nuit sont plutôt intéressants avec une lumière résiduelle en appui, sans quoi le résultat est très bruité. Néanmoins, la différence entre mode normal et mode nuit est clairement visible et apporte un niveau de détail supplémentaire et bienvenu.

OnePlus Nord 2T : photo en 50 megapixels

Il faudra pourtant ne pas regarder de trop près tant le lissage est très présent sans toujours masquer le bruit (au niveau du ciel, notamment), créant beaucoup de discontinuité.

Le capteur ultra grand angle de 8 megapixels avec angle de vision de 120 degrés répond correctement aux attentes avec les limitations de son ouverture f/2,2, mais une stabilisation EIS qui réduira le flou quand la lumière devient plus faible.

A l'avant, le OnePlus Nord 2T embarque un module 32 megapixels pour les selfies qui offre de bons résultats avec un visage bien éclairé même en intérieur, tout en proposant un paquet d'options d'embellissement et des filtres pour modifier l'atmosphère du cliché.

L'image peut être un peu brûlée en contre-jour, mais le sujet principal reste bien visible et mis en valeur, ce qui reste le plus important.

Conclusion

Le OnePlus Nord 2T reprend les bases de son prédécesseur avec toujours cette volonté de proposer une belle expérience OxygenOS à un tarif plus bas que les smartphones de référence de la marque.

Tout y est ou presque : un bel écran AMOLED, un capteur photo principal de qualité, une autonomie correcte et même le slider de notification. L'appareil mobile est fluide et réactif et n'aura pas de mal à remplir les tâches du quotidien. Ce n'est qu'avec des applications particulièrement lourdes qu'il montrera éventuellement des limitations.

La prise en main reste agréable et le toucher soyeux du dos souligne le soin du détail, tandis que la qualité de finition reste irréprochable. La charge rapide 80W apporte un confort supplémentaire toujours appréciable.

Pour autant, le SoC Dimensity 1300 reste très proche du processeur du modèle précédent et la partie photo reste un peu limitée avec certes un bon capteur photo principal, mais un zoom limité et un mode nuit qui améliore nettement la luminosité, mais lisse aussi énormément, faisant perdre en détail.

On ne trouvera toujours pas de prise jack 3,5 mm ou de port pour carte mémoire, tandis que l'étanchéité de la coque reste limitée aux aspersions légères.

A 429 € comme prix d'entrée sur le site officiel de la marque, le OnePlus Nord 2T 5G reste un très bon smartphone de milieu de gamme, mais il manque un peu de personnalité ou d'effet de surprise dans une série qui ne cesse de s'étoffer.