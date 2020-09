OnePlus Nord N10 5G : un premier smartphone avec Snapdragon 690 ?

Avec le OnePlus Nord, le fabricant a changé son fusil d'épaule en s'attaquant au marché des smartphones de milieu de gamme. Avec un SoC Snapdragon 765G apportant la compatibilité 5G, un bel écran AMOLED, un quadruple capteur photo et la qualité d'expérience de l'interface OxygenOS, il possède de solides arguments.

Il s'agit là du premier modèle de la nouvelle série Nord et d'autres appareils mobiles seront lancés à sa suite. On a déjà eu écho d'un OnePlus Nord N10 en version 4G et 5G et l'on en apprend désormais un peu plus sur ce dernier.

Le site Android Central indique ainsi que le OnePlus Nord N10 5G utilisera le nouveau SoC Snapdragon 690 avec modem 5G intégré, ce qui suggère qu'il se montrera encore plus abordable que le Nord.

OnePlus Nord

Il proposera un affichage 6,49 pouces FHD+ avec rafraîchissement 90 Hz et profitera d'une configuration mémoire avec au moins 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

OnePlus Nord

Le OnePlus Nord N10 5G aura la particularité de proposer pour la première fois un capteur photo principal de 64 megapixels, avec un ultra grand angle de 8 megapixels et deux capteurs de 2 megapixels (sans doute macro et bokeh), au lieu du capteur 48 megapixels des OnePlus 8 / 8 Pro et du Nord.

Android Central évoque lancement aux Etats-Unis avant la fin de l'année et un tari qui se positionnera sous les 400 dollars, sachant que OnePlus préparerait aussi un modèle d'entrée de gamme vers 200 dollars.