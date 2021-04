OnePlus revendique une croissance de 300% en Europe

Le fabricant démarre très bien l'année avec des croissances de ventes et de chiffre d'affaires à trois chiffres.

Le fabricant OnePlus propose depuis sa création deux séries de flagships par an mais il a étoffé sa stratégie l'an passé en lançant une famille Nord en milieu de gamme.

Parallèlement, il propose désormais différents types d'accessoires, des écouteurs filaires / Bluetooth OnePlus Buds à sa première montre connectée OnePlus Watch (disponible dans quelques jours) en passant par le socle de charge sans fil 50W, tout en misant sur l'essor de la 5G.

L'Europe est un territoire privilégié pour la marque chinoise dans lequel elle s'est investie dès ses débuts. Les effets de ses évolutions stratégiques se font ressentir dès à présent et la firme annonce avoir très bien démarré l'année sur le Vieux Continent.

Elle revendique en effet une hausse de 388% de ses ventes et de 286% de ses revenus au premier trimestre 2021 par rapport à la même période l'an dernier. Les flagships, dont les nouveaux OnePlus 9, représentent à eux seuls 65% du chiffre d'affaires global, le OnePlus 9 Pro ayant connu un très fort démarrage, notamment en France et en Espagne.

Finlande, Allemagne et Royaume-Uni restent les marchés les plus dynamiques pour OnePlus au premier trimestre, tandis que l'Europe du Nord semble particulièrement sensible aux charmes de la marque.

Pour fêter ces succès et afin de "rendre l'expérience OnePlus encore plus accessible", le fabricant annonce des baisses de prix sur son site à partir du 3 mai :

OnePlus 8T 8 / 128 Go : 499 €

OnePlus 8T 12 / 256 Go : 599 €

OnePlus Nord 8 / 128 Go : 369 €

Parallèlement, après le OnePlus 9 Pro déjà disponible depuis un mois, c'est le OnePlus 9 qui est désormais en vente sur le site officiel de OnePlus, ou bien encore sur Amazon, Darty et Fnac. A noter que des écouteurs OnePlus Type C ou OnePlus Buds Z sont offerts pour tout achat sur le site de OnePlus.