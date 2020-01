OnePlus : ce n'est pas encore l'heure des smartphones avec écran pliable

L'année 2019 a vu apparaître les premiers smartphones avec écan pliable mais cette naissance s'est faite dans la douleur : fragilité de l'écran souple et de la charnière, ergonomie pas forcément bien adaptée, les défis à résoudre restent nombreux et les premiers appareils mobiles ont été lancés avec retard.

Du côté de OnePlus, Pete Lau, son CEO, a indiqué au site The Verge que le fabricant s'était intéressé au sujet mais qu'il considérait pour le moment que ces nouveaux appareils présentaient trop de désavantages en l'état actuel de la technologie.

Comme pour la question de la charge sans fil, toujours pas d'actualité sur les smartphones OnePlus alors qu'elle se répand ailleurs, Pete Lau préfère attendre que la technologie, encore jeune, se stabilise avant de proposer éventuellement sa vision du smartphone à écran pliable.

La fragilité intrinsèque des affichages souples, mais aussi la faible protection contre les rayures du substrat plastique protecteur de l'affichage, sont autant de freins pour le moment à la conception par OnePlus d'un tel modèle.

Pete Lau est aussi revenu sur la question de la qualité photo mobile des smartphones, estimant que la tendance à la multiplication des capteurs n'est pas forcément souhaitable et préférant miser sur la qualité des optimisations logicielles et des algorithmes pour faire la différence.

Mais pouvoir concurrencer les grands groupes sur le terrain de la photographie computationnelle tout en intégrant de nouvelles technologies mobiles représente un coût important...ce qui signifie aussi une montée des prix des smartphones.

Sur ce point, Pete Lau doit reconnaître qu'il est forcé de suivre cette tendance, après avoir fait connaître la marque par des smartphones à l'excellent rapport qualité / prix, mais l'idée reste toujours de créer le meilleur produit possible avec la plus grande efficacité, sans gros budget marketing et en essayant d'apporter une certaine philosophie créative, à l'image du Concept One dévoilé au salon CES 2020.