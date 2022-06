OnePlus : les promotions déferlent sur le site officiel avec les OnePlus 9 Pro à -350€, OnePlus 9 à -250€...

Pendant cette fin de mois de juin, OnePlus propose sur son site une série de bons plans à ne pas rater avec notamment des réductions sur ses derniers smartphones comme le OnePlus Nord 2T et le Nord CE 2 Lite.

Prenons le mobile OnePlus Nord 2T que nous venons tout juste de tester, qui est doté d'un écran AMOLED FHD+ de 6,43" avec rafraîchissement 90 Hz. Dans un poinçon, on note la présence d'un capteur photo de 32 MP pour faire des selfies de qualité. Le smartphone profite de la technologie HDR10+ et est propulsé par le SoC Dimensity 1300 de MediaTek avec 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go d'espace de stockage.

Du point de vue de la photo, nous profiterons du capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels, mais aussi d'un ultra grand angle 8 mégapixels (angle de vision 120 degrés) et d'un capteur monochrome de 2 mégapixels. Pour l'autonomie, le mobile est équipé d'une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide filaire de 80W qui recharge votre mobile en quelques minutes !

Sur le site de OnePlus, le OnePlus Nord 2T est au prix de 429 € pour le modèle 8+128 Go et à 529 € pour le mode 12+256 Go, le tout avec la livraison gratuite.

Vous trouverez également le mobile OnePlus Nord CE 2 6+128 Go au prix de 319 € (au lieu de 384 €).



Voici d'autres bons plans qui profitent d’un rabais chez OnePlus avec notamment -350 € sur le OnePlus 9 Pro !!! :



Et n'oubliez pas nos précédents bons plans avec les bons plans d'été qui débarquent chez Huawei ou encore les petits prix pour les smartphones de l'univers Xiaomi avec les Xiaomi 12X, 11 Lite ou POCO M4.