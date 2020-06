OnePlus TV : des Smart TV 32 et 43 pouces pour moins de 300 dollars

Après les téléviseurs connectés haut de gamme OnePlus TV Q1 et Q1 Pro, la marque OnePlus s'apprête à proposer une nouvelle série positionnée plus bas en gamme.

Les présentations se feront le 2 juillet prochain en Inde mais les certifications du Bluetooth SIG trahissent déjà l'existence de deux références 32HA0A00 et 43FA0A00 dévoilant une partie de leurs caractéristiques.

On aura donc affaire à deux modèles, l'un en 32 pouces et en résolution HD, l'autre en 43 pouces et proposant du Full HD. On notera les similarités avec l'annonce de la série concurrente Realme TV offrant les mêmes diagonales et résolutions.

OnePlus par ailleurs donné une indication de la grille tarifaire en indiquant qu'elle se situera dans la fourchette de " 1x 999 roupies ", soit de 10 999 roupies (130 € environ) à 19 999 roupies (235 € environ), ce qui confirme le changement de cible par rapport aux 1000 € minimum des OnePlus TV Q1 et Q1 Pro.

La présentation du 2 juillet concerne uniquement le marché indien et les nouveaux téléviseurs connectés devraient être commercialisés via Amazon India. Il n'y a toujours pas d'indications sur une distribution sur d'autres marchés mais la pression de la concurrence pourrait changer la donne.