OnePlus TV : les téléviseurs U1 et Y s'invitent en milieu de gamme

Comme d'autres acteurs, OnePlus, parti des smartphones, s'est aventuré sur le segment des téléviseurs connectés. Considérant qu'ils constituent comme une extension de l'expérience mobile, la marque a investi le créneau avec une gamme OnePlus TV Q1 / Q1 Pro positionnée en haut de gamme et proposant une interface héritée d'OxygenOS.

L'ensemble de la gamme OnePlus TV

Après ce premier lancement testant le marché, c'est une gamme plus abordable qui est annoncée en Inde avec les OnePlus TV de série U1 et Y. Trois diagonales seront proposées : 55 pouces, 43 pouces et 32 pouces avec toujours une philosophie de design minimaliste consistant en une dalle aux bordures très fines et assurant un ratio d'écran de 95%, un système audio discret et un dos en fibre de carbone cachant les connectiques.

Le modèle phare est le OnePlus TV 55U1 offrant un affichage 55 pouces 4K " OnePlus Cinematic Display " avec un espace colorimétrique respectant 93% du DCI-P3.

Le modèle propose un système sonore 30W constitué de 4 haut-parleurs et le téléviseur supporte Dolby Vision et Dolby Atmos. La partie connectée du téléviseur repose sur Android TV avec l'interface spécifique de OnePlus.

Cette dernière agrège les grandes plates-formes de streaming vidéo en OTT tout en donnant accès au portail Google Play Store et en permettant un contrôle via Google Assistant.

La série OnePlus TV Y, qui constitue l'offre en 43 pouces (FHD) et 32 pouces (HD), se contente d'un système sonore de 10W et n dispose pas de certains attributs comme le Dolby Vision.

Lancée de nouveau en Inde uniquement pour le moment, la nouvelle gamme dévoile ses tarifs, avec un début de commercialisation dès le 5 juillet sur Amazon :