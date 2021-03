OnePlus Watch : premiers détails sur la montre connectée lancée avec les OnePlus 9

Les teasers l'avaient déjà laissé entendre : OnePlus lancera bien sa première montre connectée le 23 mars prochain en parallèle de la présentation de la gamme de smartphones OnePlus 9 et 9 Pro.

La OnePlus Watch viendra compléter l'expérience des smartphones et reprendra la philosophie du soin apporté à l'interface comme au design du produit. Passage obligé pour beaucoup de fabricants, elle constitue aussi une demande de la communauté d'utilisateurs d'appareils de la marque.

Sans dévoiler encore trop de détails, Pete Lau indique dans un billet sur les forums de OnePlus que la montre connectée profitera d'un design soigné (on peut déjà deviner un boîtier rond) mais aussi d'une connectivité immédiate et intuitive avec les appareils OnePlus, tout en conservant un tarif abordable.

Et déjà, des fuites précisent ces premières informations. En provenance du leaker Ishan Agarwal, on apprend que la montre OnePlus Watch aurait un boîtier 46 mm et une certification IP68 (résistante aux immersions) avec un cardiofréquencemètre optique pour la mesure du rythme cardiaque et de l'oxymétrie de pouls, ainsi qu'un suivi du sommeil et du stress.

Exclusive: OnePlus Watch Specifications



- 46mm

- IP68

- Warp Charge (A week of charge in 20 minutes)

- Sleep, Stress, Blood Saturation, Heart Rate Monitoring

- Check Notifications, Calls

- Control OnePlus TV

- 4GB Storage

- Auto Workout Detection



More: https://t.co/m4Cr3ckTWR pic.twitter.com/TP75nMCmXd — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 17, 2021

Elle profiterait d'une Warp Charge assurant une semaine d'autonomie en 20 minutes de chargement et elle pourra servir à contrôler un téléviseur connecté OnePlus TV. Le leaker évoque également un espace de stockage de 4 Go pour y mettre de la musique.

Rien n'est dit sur le système d'exploitaiton et l'on ne saura donc pas encore si la rumeur d'un OS autre que WearOS est pertinente. aucun tarif n'est encore entrevu.