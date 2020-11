OnePlus Watch : la montre connectée ne tournerait pas sous Wear OS

La première montre connectée de OnePlus n'est toujours pas officialisée et garde encore son mystère. Elle ne devrait pas tourner sous Wear OS.

Lors de la présentation du OnePlus 8T, le fabricant a évoqué sa première montre connectée, promettant d'en dire plus un peu plus tard. La OnePlus Watch aurait pu profiter des lancements des smartphones Nord N10 5G et Nord N100 mais rien n'a transpiré depuis.

En attendant son officialisation (avec la série OnePlus 9 début 2021 ?), on suppose déjà, d'après les croquis déjà diffusés, qu'elle disposera d'un boîtier rond et d'un écran circulaire.

Sur Twitter, Max J. dévoile une information intéressante en affirmant que la OnePlus Watch n'utilisera pas le système Wear OS de Google. A défaut de faire le poids face à watchOS d'Apple, la plate-forme est utilisée par de nombreux fabricants et constitue souvent une porte d'entrée pour les nouveaux entrants sur le marché en leur fournissant tout le nécessaire.

On notera toutefois que différents acteurs ont fait le choix de ne pas utiliser l'OS de Google pour les smartwatches, comme Samsung avec Tizen ou Huawei / Honor avec LiteOS, tandis que d'autres ont développé leur propre plate-forme, notamment pour les montres sportives.

Aura-t-on droit ici à un OxygenOS pour montre connectée reprenant le design de l'interface et s'adaptant finement aux fonctionnalités des smartphones de OnePlus ? Réponse sans doute dans quelques mois.