OnePlus Z : le smartphone en version Lite pour cet été ?

OnePlus a dévoilé ses OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro mais la rumeur d'une version lite plus abordable reste d'actualité avec un lancement possible cet été.

Les smartphones OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro constituent les nouvelles références du fabricant chinois et proposent de solides fiches techniques en contrepartie d'un tarif qui continue d'augmenter pour se situer désormais au-delà des 700 €.

Les smartphones sont plus riches et aboutis mais la marque tend à s'éloigner de ce qui avait fait son succès initial : un excellent rapport qualité / prix, ce qui la coupe aussi d'une base d'utlisateurs pas forcément désireux de mettre jusqu'à 1 millier d'euros dans un smartphone, au-delà des geeks et early adopters.

Rendu supposé du OnePlus 8 Lite (credit : @OnLeaks)

D'où l'idée que OnePlus pourrait être tenté de couvrir l'espace du milieu de gamme avec un smartphone un peu moins puissant mais plus abordable. La rumeur de la préparation d'un " OnePlus 8 Lite " pourrait donc répondre à cette logique.

Les détails restent évasifs mais ce modèle pourrait être équipé d'un SoC MediaTek Dimensity 1000 apportant une compatibilité 5G mais rompant avec la tradition de OnePlus de se fournir chez Qualcomm et ses puces Snapdragon.

Une autre nom a émergé pour ce OnePlus 8 Lite : il s'agirait du OnePlus Z et cette dénomination est reprise dans un tweet de @MaxJmb (du site AllAboutSamsung) qui précise également une fenêtre de lancement : le mois de juillet 2020.

Selon les rumeurs initiales, le OnePlus Z offrirait un affichage 6,4 pouces AMOLED FHD+ avec rafraîchissement d'écran 90 Hz, 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go d'espace de stockage et une batterie de 4000 mAh avec Warp Charge 30W, le tout avec un tarif inférieur à 500 €.

En attendant d'en savoir plus, vous pouvez toujours découvrir nos bons plans avec les OnePlus 7T Pro à 561 € mais aussi OnePlus 8 à 584 € !