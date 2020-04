Oppo : vers une charge sans fil 40W AirVOOC

Avec l'intégration en début d'année de Oppo et OnePlus au sein du consortium WPC promoteur de la technologie de charge sans fil Qi, on pouvait se douter que les prochaines générations de smartphones auraient rapidement droit à des technologies avancées.

Pendant que OnePlus prépare le lancement d'une Warp Charge 30 Wireless qui fera pour la première fois une apparition sur certains membres de la famille OnePlus 8, la marque Oppo prépare elle aussi une solution de charge sans fil de forte puissance.

Lors des 7 à 10W des débuts, c'est un système AirVOOC de 40W qui vient d'obtenir une certification du WPC. Un socle de charge sans fil correspondant a fait une apparition sur le site de certification et semble être doté d'un ventilateur ou d'un haut-parleur.

Il faudra attendre l'officialisation de ce dispositif pour en connaître les caractéristiques précises, ce qui pourrait intervenir avec la présentation du prochain smartphone Oppo Reno Ace2 à la configuration musclée.

En offrant des puissances similaires aux charges filaires des smartphones haut de gamme (et même si on a vu arriver dernièrement des puissances de 50 à plus de 60W), la charge sans fil pourrait donc gagner gagner en intérêt et ne plus se contenter d'être une simple alternative.

Finira-t-elle par devenir la solution de référence pour la charge des smartphones, permettant de se passer d'une connectique ? Certains fabricants ont déjà présenté des concepts en ce sens...