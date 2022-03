Énorme bon plan sur le smartphone OPPO Find X3 Lite mais aussi sur notre sélection de bons plans

Nous avons dégoté sur internet, une belle brochette de bons plans dont le smartphone OPPO Find X3 Lite mais aussi sur des souris, des écrans PC, etc.

Aujourd'hui, nous mettons en avant le smartphone OPPO Find X3 Lite qui profite d'une belle réduction sur le site d'Amazon.

Ce smartphone intègre un écran AMOLED de 6,3" avec une définition de 2400 pixels x 1080 pixels. Il embarque un SoC Snapdragon 765G avec 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage interne.

De plus, l'Oppo Find X3 Lite dispose d'un quadruple capteur photo à l'arrière avec un module principal de 64 MP et trois autres modules de 8 MP, 2 MP et 2 MP. Pour faire des selfies, le capteur photo frontal est de 32 mégapixels. La batterie est de 4300 mAh avec une compatibilité 65 Watts.

Le smartphone OPPO Find X3 Lite est au prix de 299,90 € au lieu de 399 € avec la livraison gratuite sur Amazon.



Voici notre sélection des meilleurs bons plans de la journée :

PC portable

Lenovo IdeaPad à 650 € avec Darty (15,6", Ryzen 7, 8 Go RAM, 512 Go SSD)

Asus Zenbook UX425EA à 800 € chez Rueducommerce (14", i5, 8 Go RAM, 512 Go SSD)





Souris

Écran PC

Montre connectée

Son

Accessoire informatique

Mobilité

Trottinette électrique Ninebot Segway F40 à 479 € avec le code CR20 (Rakuten)



Et d'autres bons plans sont disponibles comme les "Top Tendances" chez AliExpress avec le Xiaomi Pad 5, Xiaomi Mi Curved 34", le SSD Samsung EVO ou encore les trois offres de folie avec l'écran HUAWEI MateView, la webcam Logitech Brio et le clavier Logitech K400.