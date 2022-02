OPPO Find X3 Neo : chute du prix du smartphone avec notre sélection de bons plans (Smartphone, RAM, Clavier...)

Le bon plan du jour concerne le OPPO Find X3 Neo qui est propulsé par le SoC Snapdragon 865 associé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il est doté d'un écran de 6,55" avec une définition de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 90 Hz. L'appareil est compatible 5G.

Au niveau de la partie photo, on note la présence à l'arrière du Find X3 Neo qui est composé d'un capteur principal Sony IMX766 de 50 MP, d'un ultra grand-angle de 16 mégapixels, d'un téléobjectif de 13 mégapixels (zoom optique x2) et d'une macro de 2 mégapixels. Pour la batterie, le mobile embarque une bonne capacité de 4500 mAh et est compatible avec la charge rapide 65W.

Le Oppo Find X3 Neo est en solde à 599 € au lieu de 699 € sur Amazon avec la livraison gratuit.



