Oppo Find X5 Pro : tour d'horizon du nouveau flagship

Officialisé juste avant l'ouverture du salon MWC 2022 de Barcelone, le smartphone Oppo Find X5 Pro est le nouveau fleuron d'Oppo et prend la suite de l'Oppo Find X3 Pro (il n'existe pas de Find X4 Pro).

C'est un solide smartphone doté d'un affichage de 6,7 pouces QHD+ AMOLED avec rafraîchissement d'écran 120 Hz adaptatif grâce au LTPO et qui embarque un SoC Snapdragon 8 Gen 1 de Quacomm.

Pour renforcer les capacités du SoC, Oppo ajoute pour la première fois une puce dédiée de sa composition avec l'ISP MariSilicon X qui va étoffer les possibilités photographiques de l'appareil mobile.

La partie photo restant un élément incontournable dans le choix d'un smartphone, a fortiori haut de gamme, la marque a initié un partenariat avec Hasselblad, tout comme sa marque fille OnePlus.

On trouvera donc à bord l'habillage Hasselblad, avec son déclencheur orange et son mode XPan, et des optimisations logicielles, notamment pour la calibration colorimétrique des capteurs photo.

Oppo s'assure de bonnes qualités photographiques en proposant un module principal de 50 megapixels Sony IMX766 et ajoute un second module 50 megapixels pour l'ultra grand angle ainsi qu'un zoom périscopique de 13 megapixels assurant un zoom sans perte x5.

La proposition tranche avec le modèle précédent qui proposait au contraire une fonction microscope telle qu'on la retrouve désormais sur le Realme GT 2 Pro.

On notera enfin une charge filaire rapide de 80W pour sa batterie de 5000 mAh, associée à une charge sans fil de 50W. L'Oppo Find X5 Pro constitue une offre consistante...dont le prix ne l'est pas à moins, à 1300 €.