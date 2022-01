Oppo Find X5 Pro : le smartphone profiterait aussi du partenariat avec Hasselblad

La marque Oppo prépare son nouveau smartphone haut de gamme et les points communs du Oppo Find X5 Pro avec le OnePlus 10 Pro semblent nombreux. La fiche technique des deux smartphones est très proche avec les mêmes tailles d'écran, les mêmes processeurs et configurations mémoire et la même batterie de 5000 mAh avec charge rapide 80W / sans fil 50W.

Le modèle d'Oppo embarque en plus une puce dédiée MariSilicon pour un traitement de l'image optimisé et dispose d'un bloc photo avec des capteurs différents (si les fuites se confirment).

Oppo Find X5 Pro (credit : Andy001231)

Un autre élément pourrait être commun aux deux smartphones : l'optimisation de la partie photo grâce à un partenariat avec Hasselblad. Des photos de l'Oppo Find X5 Pro montrent en effet au dos différents marquages.

Du côté du bloc photo fusionné dans la coque, on trouve la mention de la présence de la puce MariSilicon. Au bas du smartphone, à côté du nom de la marque apparaît aussi le logo Hasselblad.

Si le partenariat avec le spécialiste de la photo a été mis en avant par OnePlus, sa fusion avec Oppo actée en 2021 permet donc à ce dernier d'en profiter aussi, au risque de faire perdre à OnePlus cette spécificité.

La marque a largement mis en avant ce partenariat dans la présentation du OnePlus 10 Pro avec notamment des nouveautés sur la qualité du rendu colorimétrique de l'écran et un mode Pro intégrant les données de photographie computationnelle pour une édition avancée des clichés.

Une capture d'écran montre que l'Oppo Find X5 Pro embarque un SoC Snapdragon 8 Gen 1 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage et qu'il dispose de la surcouche ColorOS 12.1.