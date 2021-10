Oppo Fold : quelles caractéristiques pour son premier smartphone pliant ?

Cela fait bien longtemps (2018) qu'il se murmure qu'Oppo pourrait préparer un smartphone avec écran repliable. Le fabricant a préféré laisser les très gros acteurs comme Samsung ou Huawei tester le marché mais la tendance semblant bien acceptée du public, il devrait à son tour dévoiler un premier modèle.

Après des concepts et des démonstrations techniques d'appareils avec affichage souples ou étirables, qu'attendre d'un smartphone Oppo Fold ? Le leaker Digital Chat Station évoque quelques éléments de la fiche technique.

Il affirme ainsi que le smartphone embarquera une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 65W, configuration utilisée sur plusieurs de ses modèles haut de gamme.

L'Oppo Fold pourrait embarquer un affichage souple de 8 pouces (déployé) avec une dalle AMOLED en résolution 2K et rafraîchissement 120 Hz. Un SoC Snapdragon 888 (ou son successeur) devrait être présent avec 12 Go de RAM et 256 à 512 Go de stockage.

Le capteur photo principal pourrait être un Sony IMX766 de 50 megapixels dont la polyvalence lui a permis de prendre place à bord de plusieurs smartphones premium. Le capteur à selfies serait de 32 megapixels mais il reste à voir s'il sera placé sous l'écran, Oppo ayant fait des démonstrations à ce sujet mais sans préciser une date de commercialisation.

L'Oppo Fold tournerait sous Android 11 avec la surcouche ColorOS 12 mais cela pourrait changer selon la fenêtre de lancement choisie.