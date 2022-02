Oppo officialise son partenariat avec Hasselblad, comme OnePlus

Pour sa série OnePlus 9, la marque OnePlus avait annoncé un accord stratégique avec Hasselblad, lui permettant d'apporter de la valeur ajoutée à ses capteurs photo mobiles et d'associer son nom à celui d'un spécialiste de la photo.

Ce partenariat de trois ans se poursuit avec le OnePlus 10 Pro qui profite à son tour d'avancées en matière de photo mobile, notamment sur la calibration colorimétrique des capteurs.

Depuis, OnePlus a été englobée plus largement dans la marque Oppo et cette dernière vient d'annoncer à son tour un partenariat stratégique de trois ans avec Hasselblad.

La gamme Oppo Find X sera la première à en profiter, ce que l'on savait déjà grâce aux fuites concernant le futur Oppo Find X5 Pro. La technologie Hasselblad Camera for Mobile sera donc exploitée tant par OnePlus que par Oppo via une collaboration au niveau R&D mettant l'accent sur la qualité du rendu des couleurs via la Natural Color Calibration qui vise notamment à respecter le plus possible la teinte de la couleur de peau sur les portraits.

On devrait en entendre parler durant le salon MWC 2022 de Barcelone fin février puisque Oppo aura sur son stand des zones "Flagship" et "Smartphone Technology" qui devraient faire la part belle aux démonstrations.

Entre l'ISP dédié MariSilicon X qui promet d'aller encore plus loin que ce que proposent les meilleurs SoC du marché, et le partenariat Hasselblad, Oppo entend faire monter la qualité de la partie photo mobile de ses smartphones face aux grandes marques du marché.