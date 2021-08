OPPO Reno 4 Pro, Apple Airpods Pro et le réfrigérateur Hotpoint : ÉNORMES réductions sur ce trio gagnant !

Le smartphone OPPO Reno 4 Pro, les écouteurs Apple Airpods Pro et le réfrigérateur / congélateur Hotpoint HAQ9E1L profitent d’importantes promotions chez Amazon ou Cdiscount.

Commençons par le smartphone OPPO Reno 4 Pro avec 50 % de réduction chez Amazon.

Avec ses dimensions de 159,6 x 72,5 x 7,6 mm pour un poids de 172 g, le smartphone arbore un écran AMOLED de 6,5" avec une définition d’écran de 2400 x 1080 px.

Il est propulsé par un SoC Snapdragon 765G épaulé par 12 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage. L’OPPO Reno 4 Pro fonctionne sous Android 10 avec l’interface ColorOS 7.2.

Du côté de la photographie, le smartphone intègre un bloc composé de trois modules : un grand-angle de 48 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 13 MP. En caméra frontale, on observe une caméra de 32 MP qui fournit des selfies plaisants et détaillés.

Au niveau de l’autonomie, le smartphone est équipé d’une batterie de 4000 mAh permettant une autonomie d’environ 13 heures pour une charge ultra rapide en 35 minutes.

Le smartphone OPPO Reno 4 Pro est au prix de 400 € au lieu de 799 € avec la livraison gratuite sur Amazon.

Passons ensuite aux écouteurs Apple Airpods Pro qui bénéficient d’une belle réduction sur le site Cdiscount.

De type intra-auriculaire, ils sont de coloris blanc avec une tige pour un meilleur maintien sur l’oreille. Ils sont fournis avec trois tailles d’embouts différents pour s’adapter à toutes les morphologies d'oreilles. Les écouteurs sont vendus avec leur boite de rangement qui sert aussi de station de charge.

Ils possèdent l’option de réduction active du bruit avec le mode transparence. De plus, ils sont résistants à l’eau et à la sueur.

Du côté autonomie, couplés avec leur boitier, les écouteurs permettent une autonomie de 24 heures.

Sur le site Cdiscount, les écouteurs Apple Airpods Pro sont au tarif de 200 € au lieu de 279 € avec la livraison gratuite.





Terminons avec le réfrigérateur Hotpoint HAQ9E1L qui profite de 500 € de réduction chez Cdiscount.

Le réfrigérateur / congélateur, d’aspect inox, est composé de 4 portes, deux côtés froids et deux côtés Freeze. Un avantage pour permettre de mieux isoler les produits. Il offre un total de 591 l dont 383 litres pour la partie réfrigérante.

Le Hotpoint HAQ9E1L profite de la technologie de froid ventilé augmentant fortement son efficacité ainsi que du Total No Frost qui empêche la formation de givre dans le congélateur. Il est aussi capable de tenir 20 h en cas de coupure d’électricité.

Actuellement sur Cdiscount, le réfrigérateur / congélateur Hotpoint HAQ9E1L est au prix de 1000 € au lieu de 1499 €. Livré et installé sur rendez-vous.





