Le pack OPPO Reno 6 Pro + Enco Free 2 à -31 % avec une sélection de PC portables, accessoires PC...

Mettons en avant le pack smartphone OPPO Reno 6 Pro 5G + Enco Free 2 qui est à prix réduit chez Darty.

Ce dernier est doté d'un grand écran AMOLED de 6,55 pouces avec une fréquence de 90 Hz et une définition de 2400 x 1080 pixels. Le mobile est propulsé par le processeur Snapdragon 870 5G cadencé à 3,2 GHz avec 12 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 256 Go. Le mobile est compatible Bluetooth et WiFi.

Sur l'arrière, l'OPPO Reno 6 Pro est pourvu d'un bloc photo avec des capteurs de 50, 16, 13 et 2 MP. De l'autre côté, le smartphone intègre une caméra photo frontale de 32 MP, parfait pour faire de bon selfie. L'OPPO Reno 6 Pro 5G est équipé d'une batterie de 4500 mAh qui offre une grosse journée d'autonomie. Il est livré avec les écouteurs Oppo Enco Free 2.

Sur Amazon, le smartphone OPPO Reno 6 Pro 5G est au prix de 549 € au lieu de 799 € avec l'ODR de 50 € et la livraison gratuite.



