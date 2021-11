Oppo Reno 7 / Reno 7 Pro / Reno 7 SE: vous aurez le choix entre Snapdragon et Dimensity

La marque Oppo annonce dès à présent une nouvelle gamme Reno 7 composée de trois smartphones positionnés en milieu de gamme et voulant proposer une fiche technique équilibrée.

Le modèle Oppo Reno 7 Pro est le chef de file de la nouvelle série et propose un affichage 6,55 pouces OLED FHD+ avec rafraîchissement 90 Hz et un SoC Dimensity 1200-Max (évolution personnalisée du SoC de MediaTek) refroidi par chambre à vapeur, associé à 8 ou 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Ne mesurant que 7,45 mm pour 180 g, il embarque pourtant une batterie de 4500 mAh avec charge rapide 65W. La partie photo s'appuie sur un triple capteur avec module Sony IMX766 de 50 megapixels comme module principal, associé à un ultra grand angle de 8 megapixels et un capteur macro 2 megapixels.

A l'avant, le smartphone Oppo Reno 7 Pro propose dans un poinçon un module 32 megapixels Sony IMX709 qui promet une belle qualité même en basse lumière. Deux variantes sont prévues : 8 / 256 Go à 3699 yuans (516 € environ) et 12 / 256 Go à 3999 yuans (558 € environ).

Oppo Reno7

Le modèle standard de la gamme est l'Oppo Reno 7 qui se voit doté d'un affichage 6,43 pouces OLED FHD+ 90 Hz avec poinçon pour le capteur 32 megapixels à l'avant et qui exploite un SoC Snapdragon 778G, avec 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

Il propose lui aussi une batterie de 4500 mAh avec charge rapide 60W et fait appel à un bloc photo avec module principal de 64 megapixels. On retrouvera un module ultra grand angle de 8 megapixels et un capteur macro 2 megapixels.

L'Oppo Reno 7 sera proposé à partir de 2699 yuans (376 € environ) en 8 / 128 Go mais on le trouvera aussi en 8 / 256 Go à 2999 yuans (418 € environ) ou en 12 / 256 Go pour 3299 yuans (460 € environ).

Oppo Reno 7 SE

Plus léger, l'Oppo Reno 7 SE est lui aussi doné d'un affichage OLED 6,43 pouces FHD+ et 90 Hz mais il propose un SoC Dimensity 900 avec 8 Go de RAM et 128 / 256 Go de stockage.

Le bloc photo comprend un module principal Sony IMX589 de 48 megapixels avec un module 2 megapixels pour la macro et un second module 2 megapixels pour les portraits.

Il sera lancé en deux versions : 8 / 128 Go pour 2199 yuans (307 € environ) et 8 / 256 Go pour 2399 yuans (335 € environ). Les trois modèles embarquent Android 11 et la surcouche ColorOS 12. Le lancement initial se fait en Chine et le reste du monde devrait suivre à court terme.