Oppo teste la 5G VoNR sur un Reno3

Avec la Voice Over NR (VoNR), Oppo démontre la qualité supérieure des appels audio et vidéo en 5G mais aussi les bénéfices attendus sur l'autonomie.

Longtemps, la 4G est restée avant tout un réseau de data mobile, les appels passant en 2G ou 3G. Passer ou recevoir un appel imposait de déconnecter le flux 4G pour rebasculer en 2G / 3G, autant d'éléments consommant de l'énergie et ayant un impact sur l'autonomie et sur les accroches réseau (déconnecter l'antenne 4G, activer le modem en 2G/3G, reconnecter l'antenne...).

Cette problématique a été résolue avec l'émergence de la VoLTE (Voice over LTE) qui a demandé quelque temps de préparation et d'accords sur les protocoles. Pour éviter les mêmes problématiques en 5G, fabricants et équipementiers travaillent dès à présent sur la VoNR (Voice over New Radio) qui permettra là aussi de passer et recevoir des appels sur les réseaux 5G.

Le fabricant chinois Oppo annonce avoir réalisé une première expérimentation d'appels VoNR sur un smartphone Reno3 modifié et avec des équipements fournis par Ericsson.

Cette fonctionnalité permettra de profiter d'une qualité supérieure, tant dans le rendu vocal ou vidéo qu'avec des temps de latence réduits en assurant une bascule instantanée entre audio et vidéo haute définition mais aussi une plus grande sécurisation en appliquant les derniers protocoles de sécurité des communications.

Le smartphone Reno3 utilisé exploite une plate-forme Dimensity 1000 de MediaTek et sur un réseau 5G SA (Standalone, un équipement 5G natif). Pour profiter de la VoNR, il faudra toutefois que les opérateurs la déploient sur leurs réseaux mais elle devrait être intégrée plus rapidement que la VoLTE pour la 4G.

A noter que le groupe Qualcomm a également annoncé une compatibilité VoNR sur son futur modem 5G Snapdragon X60 qui équipera la plate-forme mobile succédant au Snapdragon 865 en début d'année prochaine.