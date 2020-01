5G : Orange choisit les équipementiers Nokia et Ericsson

L'opérateur Orange officialise le choix de ses équipementiers pour son réseau 5G et c'est logiquement vers les acteurs européens Nokia et Ericsson qu'il se tourne.

Alors que la question d'intégrer ou non Huawei dans le panel des équipementiers pour les réseaux 5G a eu des répercussions jusqu'au niveau européen avec le développement d'une boîte à outils pour garantir la sécurité des télécommunications, l'opérateur Orange annonce avoir finalisé le choix de ses partenaires.

Ce sont sans surprise les acteurs européens Nokia et Ericsson qui ont été sélectionnés et qui apporteront leurs solutions et leur expertise sur l'ensemble des équipements nécessaires.

Nokia met en avant ses solutions AirScale pour la 5G NR tandis que l'équipementier suédois déploiera ses services ERS (Ericsson Radio System) sur les régions Nord-Est, Sud-Ouest et Ile-de-France/Paris.

Les deux fournisseurs participeront à la disponibilité du réseau Orange 5G dès que les fréquences correspondantes seront mises à disposition, à l'issue du processus d'enchère prévu au printemps.

En France, Orange ne fait pas appel aux équipements de Huawei (ce qui n'est pas le cas sur ses autres marchés européens), contrairement à certains de ses concurrents comme Bouygues Telecom, mais il a suivi de près les discussions concernant l'exclusion éventuelle de l'équipementier chinois.

Stéphane Richard, PDG d'Orange mais aussi président de la GSMA, association représentant des centaines d'opérateurs dans le monde entier, avait indiqué ne pas être favorable à un rejet européen de Huawei.

La Commission européenne, par la voix du commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton, n'a pas fermé la porte mais entend protéger ses réseaux et imposer un encadrement assurant la sécurité tout en affirmant le principe de souveraineté.