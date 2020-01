Stéphane Richard (Orange) pas favorable à l'exclusion de Huawei en Europe

Lors de la présentation de ses voeux à la presse, Stéphane Richard est revenu sur la problématique de l'exclusion potentielle de Huawei des réseaux 5G européens, alors que les Etats-Unis continuent de faire pression sur les gouvernements européens.

Et pour le patron d'Orange, la situation est claire : il ne faut pas interdire Huawei. Et ce qu'il aimerait surtout, c'est que les gouvernements jouent franc jeu et expriment leur position, au lieu d'essayer de ménager la Chine tout en demandant en douce aux opérateurs de prendre des mesures d'exclusion.

Orange n'utilise pas en France d'équipements Huawei mais ne s'interdirait pas de passer par le groupe chinois. Toutefois, il n'est pas sûr que son premier actionnaire, l'Etat, et que sa position particulière d'opérateur historique lui en laissent l'occasion.

Dans le même temps, il n'est pas contre un effort de l'Europe pour remettre en avant les équipementiers européens Nokia et Ericsson mais il s'agace d'un "biais de défiance" contre les opérateurs de la part des pouvoirs publics vis à vis de la sécurité des réseaux en la sacrifiant au profit de coûts bas.