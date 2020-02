Orange et Free Mobile vont-ils mutualiser leurs infrastructures 5G ?

Pour parer aux difficultés de devoir installer un très grand nombre d'antennes 5G, la mutualisation des infrastructures pourrait créer des rapprochements. Orange et Free Mobile y réfléchissent.

Avec la 5G et ses bandes de fréquences plus élevées conduisant à une portée du signal plus faible, il sera nécessaire pour les opérateurs de multiplier les antennes afin d'obtenir les couvertures imposées par les engagements liés à l'attribution des fréquences.

Et le calendrier étant resserré pour obtenir une couverture étendue dans des délais relativement courts, le sujet de la mutualisation des infrastructures entre opérateurs revient sur le tapis.

Certains acteurs du marché français sont déjà engagés dans un tel partage de leurs ressources, comme SFR et Bouygues Telecom pour la 4G en zone moyennement dense, et la 5G devrait accentuer la nécessité de s'allier pour répondre aux attentes de l'Arcep, régulateur des télécommunications.

Selon Le Figaro, les opérateurs Orange et Free Mobile souhaiteraient mettre en place un tel cadre de mutualisation des équipements sur la 5G et l'Arcep serait en train d'étudier le dossier.

Stéphane Richard, dirigeant d'Orange et président de la GSMA, l'association représentant des centaines d'opérateurs dans le monde, a déjà balisé le terrain en souhaitant que puissent se mettre en place des scénarios de "mutualisation poussée".

Après l'accord d'itinérance 2G/3G qui a permis à Free Mobile de s'appuyer sur le réseau Orange en attendant de déployer son propre réseau, ce qui a fait fulminer les autres opérateurs, Bouygues Telecom en tête, l'opérateur historique verrait bien l'histoire se continuer avec le groupe Iliad cette fois sur le terrain de la 5G.

