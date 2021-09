En Europe, le PC gaming toujours très demandé, même avec la pénurie de composants

La pandémie mondiale du coronavirus, avec ses contraintes de télétravail et d'école à distance, a relancé les ventes de PC en 2020 et en particulier celles de machines puissantes normalement destinées au gaming (et en partie aux créatifs).

Un an plus tard, l'effet des mesures sanitaires se dissipe...mais pas celui de la demande pour les PC gaming. En Europe, le marché a encore progressé de plus de 10% sur un an au deuxième trimestre 2021, et les prédictions du cabinet d'études IDC sont encore de plus de 6% sur le troisième trimestre et près de 5% en fin d'année.

En Europe occidentale, les analystes observent un maintien de la demande alors que le télétravail est amené à s'implanter durablement chez une partie des salariés, malgré le retour progressif au bureau.

Esport et streaming de sessions de jeu dopent la demande

Ils notent également que les jeux récents demandent de grosses configurations tandis que d'autres éléments comme la visibilité grandissante de l'esport et le succès du streaming de sessions de jeux, contribuent à maintenir une demande élevée.

Toutefois, les fabricants doivent eux aussi faire face à la pénurie mondiale de semi-conducteurs et à un accès difficile à certains composants, limitant leur possibilité de fournir une offre suffisante.

IDC observe que les PC de bureau gaming ont plus fortement progressé (+14,7%) que les PC portables (+4,9%). Toutefois, les prévisions de plus long terme suggèrent que les volumes de PC de bureau gaming auront tendance à reculer légèrement tandis que les PC portables progresseront légèrement, l'ensemble des deux connaissant une progression moyenne de 2,5% entre 2021 et 2025.