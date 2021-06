PC Gaming : le marché progresse fort en Europe malgré la pénurie de composants

Le premier trimestre 2021 a été faste pour le segment des PC gaming (de bureau et portables) en zone EMEA (Europe de l'Ouest, Moyen-Orient, Afrique) avec une poussée de 50% des ventes sur un an et un volume record de 2,4 millions d'unités livrées, selon les derniers chiffres du cabinet d'études IDC.

La croissance devrait être encore forte au deuxième trimestre, avec une estimation à +17,6% sur un an, et toujours sensible au troisième trimestre où l'on attend une amélioration de plus de 11% sur un an.

C'est l'Europe de l'Ouest qui constitue le gros de la demande pour ces machines dont les analystes indiquent qu'elles sont passées du statut de une par foyer à une par personne du fait de la crise sanitaire.

Même si la fin des confinements va réduire la demande pour ce type de PC, le report du lancement de nombreux jeux sur le second semestre 2021 et début 2022 devrait maintenir un haut niveau de demande et contribuer à développer la communauté des joueurs.

Les PC portables gaming restent les ordinateurs les plus demandés dans cette catégorie, le marché se divisant en deux tiers de laptops et un tiers de desktops.

Ni l'arrivée de consoles de nouvelle génération (PS5, XBox Series X / S...) ni les difficultés d'approvisionnement en composants du fait de la pénurie de semi-conducteurs et de la spéculation sur les cartes graphiques gaming récentes n'ont freiné la demande pour ces machines utilisables par les gamers mais aussi les créatifs.

Avec l'allègement des mesures sanitaires, la possibilité de retrouver une vie plus normale et de voyager, les dépenses des consommateurs pour des PC gaming et des jeux devrait diminuer. La dynamique pour ce type de divertissement devrait tout de même rester forte pendant plusieurs trimestres encore.