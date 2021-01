L'ordinateur portable gamer HP en promotion, mais aussi un vidéoprojecteur Xiaomi, un smartphone Samsung ...

Découvrez les nouvelles promotions de la journée avec un PC portable gaming HP et bien d'autres promotions !

Le bon plan du jour concerne le PC portable gamer HP qui profite d'un écran rétroéclairé LED de 15,6 pouces avec une définition de 1920 pixels x 1080 pixels. Cet ordinateur portable exploite un processeur AMD Ryzen 5 3550H avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage interne en SSD. La carte graphique est une NVIDIA GeForce GTX 1650.

Ce HP est alimenté par une batterie permettant une autonomie allant jusqu'à environ 11 heures selon le fabricant. Son système d'exploitation est Windows 10 Family. Enfin, ce PC dispose d'un clavier rétroéclairé et d'une webcam HD intégrés. Vous aurez également accès à une clé d'un an de l'antivirus Norton 360 Deluxe.

En ce moment, Cdiscount propose le PC portable gamer HP à 699 € au lieu de 799 € avec Norton 360 offert en suivant ce lien.



Vous pourrez également profiter de plusieurs promotions high-tech :

