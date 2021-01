Les smartphones OnePlus 8T, Redmi Note 9T et Realme C11 en promotion

Le bon plan du jour concerne le smartphone OnePlus 8T qui propose un affichage FHD+ Fluid AMOLED de 6,55 pouces avec un rafraîchissement de 120 Hz. Le OnePlus 8T embarque un SoC Snapdragon 865 avec 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Il bénéficie des technologies Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1.

Sur ce smartphone on retrouve un quadruple capteur photo avec un module principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 16 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels et un module monochrome de 2 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 16 mégapixels. Enfin le 8T est alimenté par une batterie de 4500 mAh qui est compatible avec la charge rapide Warp Charge 65.

Rakuten propose en ce moment le smartphone OnePlus 8T à 474 € seulement au lieu de 599 € !



Vous pourrez également trouver le smartphone Redmi Note 9T qui est équipé d'un écran LCD de 6,53 pouces avec une définition de 2340 pixels x 1080 pixels. Il exploite un SoC Dimensity 800U de Mediatek avec 4 Go de RAM et de 64 Go à 128 Go de stockage interne, non extensible.

À l'arrière, vous trouverez un triple capteur photo avec un module principal de 48 mégapixels avec support de l'intelligence artificielle pour embellir les clichés et optimiser les réglages. Également présents un capteur macro 2 mégapixels et un capteur de profondeur 2 mégapixels pour générer un effet bokeh. Le capteur photo frontal est de 13 mégapixels. Le Note 9T est équipé d'une batterie Li-Po de 5000 mAh compatible à la charge rapide 18 Watts.

Vous pourrez trouver le Redmi Note 9T avec une livraison gratuite depuis la France en version 4+64 Go à 177 € au lieu de 249,90 €, et en version 4+128 Go à 227 € au lieu de 269,90 €. Pour bénéficier de ses prix avantageux, il vous faudra d'une part récupérer un coupon de remise de 30% à obtenir ici puis insérer le code NOTE9T15 lors de la commande.





Enfin, le smartphone Realme C11 qui propose un écran LCD de 6,5 pouces avec une définition de 1600 pixels x 720 pixels. La fréquence d'affichage est de 60 Hz. Ce smartphone est équipé d'un SoC Helio G35 de MediaTek avec 2 Go de RAM et 32 Go de stockage interne, extensible via microSD .

Ce téléphone dispose d'un double capteur photo à l'arrière avec un module principal de 13 mégapixels et un second de 2 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 5 mégapixels. La batterie Li-Po est de 5000 mAh ce qui permet une bonne autonomie.

Le smartphone Realme C11 est actuellement à 99 € au lieu de 154 € chez Cdiscount grâce à une ODR !!



