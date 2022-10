Overwatch 2 : Polémique autour de l'authentification à double facteur discriminatoire

Depuis mardi soir, Blizzard a finalement donné le coup d'envoi d'Overwatch 2. Son FPS compétitif a été amélioré, repensé et est désormais accessible au plus grand nombre, puisque proposé gratuitement.

Une mesure pour garantir un jeu Free to play plus sain

Une bascule au Free to play qui n'est pas forcément du gout de tout le monde, à commencer par les joueurs du premier volet qui était payant et qui voient arriver un grand nombre de joueurs parfois toxiques.

Les serveurs croulent sous les connexions et les files d'attente imposent des heures d'attente...

Mais une autre situation créé la polémique : puisque le jeu est proposé gratuitement, Blizzard a souhaité renforcer la sécurité des comptes d'utilisateur en imposant la double authentification via SMS Protect. Pour se connecter, il faut ainsi valider un code reçu par SMS, sans quoi l'accès au jeu est impossible.

Cela permettrait à Blizzard de sanctionner plus durablement les tricheurs qui auraient alors du mal à créer un nouveau compte puisque leur numéro de téléphone se présenterait comme un élément permettant de les identifier.

Des joueurs mis sur la touche

Malheureusement, le système est également problématique pour les utilisateurs qui n'ont pas de smartphone. Car seuls les smartphones sont pris en charge par le module de Blizzard et les téléphones portables sont incompatibles. Nombre d'utilisateurs indiquent ainsi que leur téléphone prépayé ne permet pas de recevoir les codes d'identification de Blizzard.

Rien qu'aux USA, on estime qu'il y a encore plus de 74 millions d'utilisateurs de téléphones prépayés, et donc une grande part de joueurs.

Face à la polémique, Blizzard a pris la décision de supprimer l'obligation de passer par un téléphone pour se connecter à son compte Battle.net si le compte a été actif récemment ou s'il est ancien.

Les joueurs qui se sont connectés à la plateforme Battle.net depuis le 9 juin 2021 n'auront pas besoin de s'identifier via SMS. Pour les autres, le problème reste entier et Blizzard ne compte pas assouplir ses règles, l'objectif principal étant de responsabiliser les joueurs dans les parties et de limiter la triche qui pollue d'autres titres comme Warzone ou Fortnite.