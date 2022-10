Nvidia Geforce RTX 4090 : sur Overwatch 2, des FPS par centaines !

Le nouveau titre de Blizzard Entertainment a fait ses premiers pas ce 4 octobre 2022 et reprend les ingrédients de l'original Overwatch en proposant toujours un accès en free-to-play et multijoueurs.

Le lancement du jeu Overwatch 2 a été compliqué par des attaques DDoS contre les serveurs Battle.net, obligeant l'éditeur à prendre des mesures afin de minimiser la gêne pour les joueurs pressés de découvrir le nouvel univers.

En attendant que tout soit résolu, Nvidia vante les mérites de sa nouvelle série de cartes graphiques RTX 40 utilisant l'architecture Ada Lovelace et démontre leurs performances sur ce titre en particulier.

Le jeu est disponibile sur consoles et PC et, pour ce dernier, l'utilisation des nouvelles cartes graphiques s'annonce impressionnant. Le titre n'étant pas excessivement gourmand en ressources de manière à couvrir un large spectre de matériels et de profils de joueurs, utiliser une carte vidéo GeForce RTX 4090 de Nvidia produit des résultats dantesques.

Plus de 500 fps avec la RTX 4090 !

Nvidia indique ainsi, courbes à l'appui, que la gamme de cartes RTX 4000 (composée actuellement des RTX 4090, RTX 4080 16 Go et RTX 4080 12 Go) peut faire tourner Overwatch 2 en qualité 1440p à au moins 300 fps.

Dans le cas de la RTX 4090, il est possible d'atteindre plus de 500 fps en 1440p ! Les RTX 4080 ne déméritent pas avec 296 fps pour la version avec 12 Go de mémoire GDDR6X et 368 fps pour le modèle 16 Go.

Enorme réserve de puissance

En comparaison, la RTX 3080 atteint 249 fps dans les mêmes conditions et la RTX 3060 122 fps (ce qui laisse une belle marge pour les performances en 1080p). Mais ce n'est pas tout car la nouvelle architecture associée à la fonctionnalité Nvidia Reflex permet également de réduire significativement la latence du système.

Elle est ramenée à 8 à 10 ms dans le cas des cartes RTX 40, contre 11 à 18 ms pour les RTX 30 sous Ampere. Sans forcément avoir besoin d'une telle carte graphique pour Overwatch 2, les valeurs suggèrent que le titre fonctionnera avec aisance sur des configurations moins velues et en 1080p, ce qui ne sera déjà pas désagréable si le reste du matériel (moniteur, notamment) suit !

La nouvelle carte graphique Nvidia GeForce RTX 4090 sera la première à être commercialisée le 12 octobre 2022 pour un tarif démarrant à 1949 euros en version Founders Edition mais grimpant largement au-dessus de 2000 euros chez les partenaires AIB. Les RTX 4080 16 Go et RTX 4080 12 Go arriveront durant le mois de novembre.