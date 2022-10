Overwatch 2 cartonne déjà... sur les sites pornographiques

La sortie d'Overwatch 2 ce 4 octobre n'a pas été un franc succès : le titre compétitif de Blizzard a connu plusieurs attaques DDoS qui ont plombé le lancement, puis les joueurs ont pu découvrir un titre farci de bugs.

Des bugs pour le moins contraignants puisque certains entrainent des achats intempestifs de skins que Blizzard ne souhaite pas rembourser. Le système d'authentification à deux facteurs est décrié, car discriminatoire, et d'autres bugs ont entrainé le blocage de 2 personnages sur le titre : Bastion et Torbjörn... Au passage Blizzard a bloqué l'accès à d'autres personnages par mégarde et le studio s'attire les foudres des joueurs pour l'amateurisme dont il fait preuve.

Overwatch 2 : en tête des recherches sur Pornhub

Mais finalement il y a d'autres plateformes sur lesquelles Overwatch 2 cartonne : loin du Battle.Net, on parle ici des sites pour adultes.

Le lancement du titre a ainsi relancé les recherches autour des contenus pour adulte mettant en scène certains personnages féminins du titre de Blizzard.

Pornhub avait déjà partagé, l'année dernière, son top des recherches réalisées par ses utilisateurs qui concernent des personnages de jeux vidéo et D.Va d'Overwatch était à la deuxième place, derrière Lara Croft (de la saga Tomb Raider).

Depuis le lancement d'Overwatch 2, les recherches concernant D.Va sur les sites pour adultes explosent à nouveau. Le nom de l'héroïne s'affiche ainsi en première page du site américain dans la liste des termes les plus recherchés.

Voilà qui devrait contrebalancer les scores catastrophiques du jeu sur Metacritics : plus de 1400 avis négatifs pour seulement 150 positifs avec une note à 1,4. Outre les bugs, les joueurs pointent du doigt le temps de jeu nécessaire à obtenir un skin légendaire, le pass de combat trop cher et le fait que le titre ne soit qu'une simple mise à jour 1.2 et non un vrai Overwatch 2.0.