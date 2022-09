Overwatch 2 : Quoi de neuf dans le nouveau FPS compétitif de Blizzard ?

Blizzard prépare ainsi la sortie prochaine de la nouvelle version de son jeu de shoot à la première personne compétitif : Overwatch 2 sortira cette fin d'année.

Quand sortira Overwatch 2 ?

Il s'agit d'une sortie importante pour l'éditeur qui mise sur son jeu vidéo pour se relancer un peu plus dans l'eSport. Présenté en 2018, Overwatch 2 a pris son temps et sortira finalement de son accès anticipé le 4 octobre prochain. Il sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series mais également sur la petite console portable hybride : la Nintendo Switch.

Quelles nouveautés pour Overwatch 2 ?

Pour le moment, les joueurs devraient retrouver les personnages du premier opus ainsi que deux nouveaux personnages : Sojourn (DPS) et Junker Queen (Tank). Un autre nouveau personnage est pressenti, mais Blizzard n'a encore rien confirmé pour le moment.

Les personnages du premier volet seront présents, mais ils profiteront d'un large remaniement tant dans leurs capacités que leur apparence.

Le titre s'oriente toujours comme un jeu multijoueur en JcJ. Un changement majeur intervient toutefois : les affrontements passent du 6v6 au 5v5, de quoi forcer les équipes à repenser leurs synergies. Blizzard a fait ce choix pour redonner une certaine dynamique au titre et donner plus d'importance au choix des personnages au sein des teams.

Il faut s'attendre à voir arriver de nouveaux modes de jeu, la bêta ayant permis de découvrir le mode Push. Dans ce mode, les joueurs doivent rester à proximité d'un robot pour le faire avancer sur un chemin prédéfini tandis que l'équipe adverse devra le stopper et le faire reculer.

Côté fonctionnalités, le jeu proposera un système de ping pour communiquer rapidement avec ses équipiers et pointer des cibles.

Les joueurs devraient également être dépaysés puisque l'on annonce déjà 6 nouvelles cartes : Rio, Midtown, Colosseo, Circuit Royal, Toronto ainsi qu'une carte au Portugal. Chaque carte profitera d'un cycle météo et jour / nuit.

La partie PVE sera toujours d'actualité, mais il ne sortira qu'en 2023.

Microsoft rachète Blizzard Activision au prix fort

Quels bonus pour les joueurs d'Overwatch ?

Les joueurs possédant déjà Overwatch premier du nom pourront profiter de bonus en jeu avec un pack fondateur contenant deux modèles épiques et une icône de profil exclusive, ainsi qu'un cadeau surprise encore non dévoilé.

Overwatch 2 : à quel prix ?





Rappelons qu'Overwatch 2 sera proposé gratuitement sur consoles et PC, mais qu'il comportera des achats intégrés.

Blizzard a été largement critiqué lors du lancement de sa bêta pour l'intégration de loot boxes, considérées comme des jeux d'argent dans un nombre grandissant de pays, de fait l'éditeur a fait le choix de les supprimer totallement de son titre.

La boutique intégrée devrait se focaliser sur la vente d'éléments cosmétiques sans impact sur la puissance des joueurs. L'idée reste de faire Overwatch 2 un jeu service sur le long terme, ainsi qu'un titre ancré dans l'eSport.