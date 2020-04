Bon plan : des oxymètres en promotion chez Amazon

En ce mardi, le bon plan spécial actualité concerne les oxymètres chez Amazon qui sont actuellement en promotion. En ces temps de confinement où la santé reste la priorité de chacun, l’oxymètre est une bonne solution pour vérifier son taux d’oxygénation dans le sang. Quand on sait que le coronavirus s’attaque principalement aux voies respiratoires dans les cas les plus graves, ce qui nécessite alors une hospitalisation la plus rapide possible, ce petit appareil est un bon moyen de détecter plus facilement les signes avant-coureurs. De plus, l’oxymètre vérifiera votre pouls.

A noter que l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) recommande à tous les pays de s’équiper en oxymètres de pouls permettant de détecter précocement une baisse de l’oxygénation du sang et donc les signes avant-coureurs d'une forme sévère du Covid-19. La règle est simple, si vous avez un taux d'oxygénation dans le sang compris entre 95 et 100%, tout est parfait (plus la valeur est proche de 100%, mieux c'est). Par contre si ce taux est en deçà, et notamment en dessous de 90%, contactez immédiatement votre médecin.

Relativement simple d’utilisation, il suffit d’insérer le bout de son doigt à l’intérieur de l’oxymètre et d’allumer l’appareil. La lecture est quasiment instantanée et vous donnera des informations claires et précises sur votre pouls et votre taux d’oxygénation. Actuellement en promotion chez Amazon, ces petits appareils sont à très bon prix, une occasion à ne pas manquer. Vous retrouverez l'ensemble des appareils en promotion sur cette page et notre sélection ci-dessous :

Pour rappel, n'hésitez pas à consulter nos derniers bons plans concernant le Redmi 9S en promotion de FOLIE pour les 10 ans de Xiaomi ! Mais aussi les smartphones Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro et Mi Note 10 en forte promotion.