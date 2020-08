Panos Panay (Microsoft) rejoint le conseil d'administration de Sonos

Chef de produit chez Microsoft et responsable Windows and Devices, Panos Panay rejoint le conseil d'administration de Sonos.

Panos Panay est considéré comme le père de la marque Surface. C'est un visage - et personnage - de plus en plus connu qui a pris du galon au sein de Microsoft.

Dans le cadre d'une réorganisation des divisions du groupe de Redmond en début d'année, l'homme a été placé à la tête des équipes Windows Experience et Hardware. Il est le responsable d'une division Windows (client) et Devices unifiée pour un meilleur rapprochement entre le software et le hardware avec des produits comme Surface et autres.

Récemment, Panos Panay a fait une apparition publique pour le lancement outre-Atlantique de Surface Duo. Les appareils à double écran et leur apport en matière de productivité sont l'une des nouvelles voies explorées par Microsoft. Cela peut se faire avec divers types de processeurs et jusqu'à une diversité surprise avec la plateforme applicative.

Panos Panay est également désormais un membre du conseil d'administration de Sonos. L'entreprise américaine est connue pour être une spécialiste du son et propose une gamme de barres de son et d'enceintes connectées.

" Panos comprend comment le hardware et le software fonctionnent ensemble pour fournir des produits faciles à utiliser et offrir une expérience fantastique. Son parcours, ainsi que sa passion pour Sonos, feront de lui un contributeur influent au succès continu de l'entreprise ", déclare Mike Volpi, président du conseil d'administration de Sonos.

À voir si cette nomination ne finira pas par mettre Panos Panay dans une situation inconfortable. Avec Surface Duo, Microsoft a collaboré étroitement avec Google (Android). Or, Sonos poursuit Google en justice pour la violation de brevets en rapport avec ses enceintes connectées.