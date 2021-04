Parler : le réseau social de retour dans l'App Store

Bannie de l'App Store et du Google Play Store à la suite des événements au Capitole à Washington en janvier dernier avec dans le collimateur la présence de messages d'incitation à la violence, l'application Parler va faire son retour dans la boutique d'applications pour l'iPhone la semaine prochaine.

Se présentant comme une plateforme de liberté d'expression, le réseau social de microblogging Parler a notamment attiré des conservateurs américains, utilisateurs d'extrême droite et complotistes.

Attendu pour la semaine prochaine, le retour de Parler dans l'App Store aura lieu au prix de quelques concessions et le filtrage de certains contenus sur iOS.

Apple lève son interdiction pour une version amendée

" Alors que la version de Parler dans l'App Store interdira certains messages que Parler autorise, ces messages resteront visibles sur les versions web et Android de Parler ", indique un communiqué de Parler (The Verge), sans toutefois s'étendre sur la nature de tels messages et pour la modération.

À souligner que s'il est fait mention de la version Android de l'application Parler, cela ne veut pas dire pour le moment qu'il y aura aussi un retour dans le Google Play Store. Google attend également la soumission d'une version conforme à ses règles.

Amazon avait pris la décision d'évincer Parler de sa plateforme d'hébergement web (Amazon Web Services). Selon Parler, la coupure par Amazon - qui est intervenue alors qu'une levée de fonds était proche - lui aurait fait perdre des " dizaines de millions d'utilisateurs et des centaines de millions de dollars en revenus publicitaires annuels. "

Parler a fait son retour en ligne le 24 février avec un nouveau fournisseur de services d'hébergement basé à Los Angeles.