57% de réduction sur le drone Parrot Anafi et notre sélection du jour.

Aujourd'hui, le drone Parrot Anafi profite d'une énorme réduction avec la carte Fnac et voit son prix se réduire de 57 % !

De forme ultracompacte et pliable, le drone ne pèse que 310 g. Plié, il mesure 224 x 64 x 65 mm comparé à 175 x 240 x 65 mm en prêt à voler. Il bénéficie d'une stabilité sur 5 axes (2 mécaniques et 3 axes électroniques). De plus, grâce au capteur SONY, il offre une prise d'images nettes malgré les vibrations et avec une orientation à 180°.

Le drone Parrot Anafi peut supporter des rafales de vent jusqu'à 80 km/h. Sa batterie se recharge via un port USB C en 1h30 et permet jusqu'à 25 minutes d'autonomie. Il est capable de revenir seul à sa base lorsque la batterie faiblit.

Le drone s'associe avec l'application FreeFlight afin de piloter le drone et d'y configurer ses paramètres de vol. On peut aussi utiliser un casque de réalité virtuelle afin de profiter un maximum du vol.

Sur le site de la Fnac, le drone Parrot Anafi est au tarif ultraréduit de 299 € au lieu de 699 € avec la livraison gratuite en profitant de la carte Fnac+ qui profite de l'abonnement 1 an carte FNAC à 4,99 €



