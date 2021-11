Des prix de folie sur un casque, des brosses à dents, un robot aspirateur, un écran PC et une caméra

Commençons par l’aspirateur Uoni V980Plus qui profite d’une belle réduction sur Amazon.

Le robot aspirateur est fourni avec une base qui récupère la poussière et permet de tenir 30 jours sans vider l’aspirateur. Il est livré avec la technologie Lidar qui permet de bien cartographier la maison. De plus l’aspirateur est compatible avec Alexa et Google Assistant.

Le Uoni V980Plus offre une puissance d’aspiration de 2400 Pa au maximum, de plus il est équipé d’un reservoir à poussières de 400 ml et d’un réservoir d’eau 110 ml. Sa batterie de 5200 mAh permet une autonomie de 190 Minutes

Sur Amazon, le Uoni V980Plus est au prix de 350 € au lieu de 700 € en activant le coupon de réduction.



Passons ensuite au casque Sony WH-H910N avec réducteur de bruit qui est en promotion.

Il possède la fonction réducteur de bruit qui permet de réduire de façon numérique les bruits ambiants et de contrôler ce que vous entendez. Il est léger avec un poids de 700 g.

Le casque est compatible avec la technologie Bluetooth et LDAC afin d’avoir une haute qualité audio sans fil. Il est compatible avec Alexa et Google Assistant.

Le casque Sony WH-H910N est au prix de 169 € au lieu de 300 € sur le site d’Amazon avec la livraison gratuite.



Continuons avec le lot de deux brosses à dents connectées Philips HX9914 qui profitent toujours d’une belle réduction sur Amazon.

Elles possèdent 4 modes et 3 réglages d’intensité (Clean, White+, Gum Health, Deep clean). De plus, les brosses à dents disposent de capteurs intelligents qui vous alertent lorsque vous appuyez trop fort sur les gencives afin de protéger vos dents et vos gencives.

Elles sont compatible Bluetooth 4.0 et s’associent à votre smartphone afin de vous aider à améliorer vos habitudes de brossage et vous donnent un rapport de brossage. Une charge permet jusqu’à deux semaines d’utilisation régulière.

Le lot de deux brosses à dents connectées Philips HX9914 est au prix plus que réduit de 160 € au lieu de 300 €.



Passons à l’écran PC Dell S2421NX à rétroéclairage qui est muni d’une dalle de 23,8" avec une définition de 1920 x 180 px en Full HD. Il offre un grand angle de vue de 178° / 178). De plus il bénéficie de la technologie Free Sync qui garantit une immense fluidité avec un taux d’actualisation de 75 Hz.

Du côté de la connectique, on note la présence de deux ports HDMI. Pour finir, il possède un système de rétroéclairage qui offre une plus grande immersion.

Sur Amazon, l’écran PC Dell S2421NX est au prix de 120 € au lieu de 170 € avec la livraison gratuite.



Finissons notre sélection avec la caméra de surveillance Reolink Argus 2 qui est également en promotion sur Amazon.

Elle propose de filmer en 1080P avec la vision nocturne pour une définition de 1920 x 1080 px. La caméra fonctionne sur batterie et elle est fournie avec un panneau solaire pour pouvoir la recharger.

La caméra de sécurité est certifiée IP 65 et elle est compatible WiFi pour pouvoir la configurer et récupérer les vidéos directement depuis son application mobile ou PC. Pour finir, elle est dotée du capteur PIR intégré qui vous informe par des notifications sur téléphone ou emails dès qu’un événement de mouvement est détecté.

Sur Amazon, la caméra de surveillance Reolink Argus 2 est au prix de 96 € au lieu de 255 € en activant le coupon de 24 €.



