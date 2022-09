Contre le partage de compte Netflix et autres, Adobe a une solution qui ne vous plaira pas

Avec son produit Primetime Account IQ, Adobe s'adresse directement à des services de streaming vidéo populaires parmi lesquels Netflix ou encore Disney+ qui sont explicitement cités. Le propos est de leur fournir une réponse à la problématique d'ampleur du partage des comptes et mots de passe.

Jadis tolérée par Netflix, cette pratique du partage de compte avec des personnes extérieures au foyer de l'abonné l'est désormais de moins en moins. La pression des investisseurs a œuvré, tout en devenant plus forte avec des résultats décevants et une perte historique d'abonnés pour Netflix.

D'abord comprendre avec l'IA avant d'agir

Selon Adobe, Primetime Account IQ permet aux services de streaming vidéo de comprendre les habitudes d'utilisation des abonnés et d'identifier le partage des informations d'identification. L'analyse s'appuie sur la technologie d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique Adobe Sensei.

Adobe vante plusieurs modèles basés sur le machine learning pour caractériser avec précision les schémas d'utilisation et pour proposer aux fournisseurs de service de streaming vidéo des informations sur leurs abonnés.

Le nombre d'appareils utilisés, le nombre d'utilisateurs actifs ainsi que des informations géographiques sont parmi des données recueillies permettant d'obtenir une probabilité de partage de compte, et jusqu'à identifier les différents cas (voyage, famille et amis proches, résidence secondaire…).

Que ce soit de manière agrégée ou individuelle pour les comptes, Adobe assure que c'est avec un degré de confiance élevé qu'il est possible de comprendre le comportement d'utilisation et d'identifier quand le partage de compte a eu lieu. Reste ensuite aux éditeurs à prendre d'éventuelles mesures afin d'infléchir un comportement et jauger de leur impact avec un suivi.

Netflix tente déjà de combattre avec douceur le partage de compte

Sans attendre une solution comme Primetime Account IQ d'Adobe pour avoir des données sur le partage de compte et une meilleure compréhension du phénomène, Netflix a déjà entrepris certaines actions dans quelques pays et à titre de test.

Il y a d'abord eu un système de facturation pour des profils supplémentaires ne vivant pas sous le même toit, puis une fonctionnalité d'ajout d'un foyer en plus pour l'accès au service de SVOD. Elle repose sur un surcoût pour le partage de compte.

Le coût additionnel est de 2,99 $ par mois dans les pays de l'expérimentation. Les abonnés au forfait Essentiel peuvent ajouter un foyer supplémentaire, deux foyers pour le forfait Standard et trois foyers supplémentaires pour le forfait Premium.

Des mesures plus radicales sont susceptibles de voir le jour si les tests ne sont pas concluants. D'après Netflix, le partage de compte concerne plus de 100 millions de foyers, dont 30 millions aux États-Unis et au Canada.